à la recherche d'une formation d'excellence pour préparer votre montée en compétences ou reconversion ? Voici l'Executive MSc in Cybersecurity, un programme diplômant compatible avec une activité professionnelle.
Le programme, parrainé par Guillaume Poupard, ancien DG de l’ANSSI et DGA de Docaposte, est dispensé par Polytechnique, en partenariat avec Accenture et Orange Cyberdéfense, leaders européens de la cybersécurité.
Dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur l'Executive MSc in Cybersecurity, ainsi que le contenu de la formation et les profils recherchés.
N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire d'information organisé ce jeudi 11 septembre 2025 à partir de 13h (heure de Paris)
La cybersécurité, un impératif stratégique qui nécessite de se former
La cybersécurité s’impose désormais comme une priorité absolue, en particulier dans le monde professionnel. Pour répondre à cet enjeu, Polytechnique, en partenariat avec Accenture et Orange Cyberdéfense, a lancé l’Executive MSc in Cybersecurity. Ce programme s’adresse aux cadres et experts souhaitant renforcer ou élargir leurs compétences dans ce domaine crucial.
Les menaces se multiplient : attaques par rançongiciel qui paralysent des hôpitaux, mais aussi des collectivités locales, des entreprises ou des établissements d’enseignement ; vols et reventes de données sensibles hébergées sur des clouds tiers ; intrusions dans les systèmes critiques… L’exposition est démultipliée par la place centrale qu’occupe désormais le numérique dans toutes les organisations.
De l’anticipation des menaces à la gestion de crise, la compréhension fine des enjeux devient essentielle pour prendre des décisions éclairées. Une formation approfondie en cybersécurité, mais aussi en intelligence artificielle, en numérique ou en science des données, constitue un atout majeur pour les professionnels.
La demande du marché confirme cette tendance : en 2025, plus de 75 000 postes liés à la cybersécurité seront à pourvoir en France*. Entre ingénieurs et managers, les entreprises recherchent des profils capables de maîtriser les technologies de protection et de piloter des stratégies adaptées. C’est dans cette perspective qu’a été conçu l’Executive MSc in Cybersecurity.
Un investissement qui bénéficie aussi aux employeurs
Former les talents ne profite pas uniquement aux salariés. Pour les organisations, accompagner leurs collaborateurs dans l’Executive MSc in Cybersecurity, c’est s’assurer de disposer en interne d’experts capables de répondre aux menaces actuelles et d’anticiper celles de demain.
Avec ce programme, l’employeur offre à son salarié la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences stratégiques tout en poursuivant son activité professionnelle. L’Executive MSc in Cybersecurity s’adresse aussi bien à des ingénieurs qu’à des managers et prépare à des postes à plus forte responsabilité (RSSI, DSI, architecte cyber…).
L’excellence académique et opérationnelle du cursus constitue un autre atout : aux enseignants-chercheurs de l’École polytechnique s’ajoutent l’expertise d’Accenture et d’Orange Cyberdéfense, deux acteurs majeurs de la cyber. Dispensée sur 18 mois, la formation repose à 90 % sur un enseignement en distanciel asynchrone, compatible avec une activité à temps plein, et délivre un diplôme d’établissement de niveau Bac+5 de l’Institut Polytechnique de Paris.
L’Executive MSc in Cybersecurity, un programme en trois temps forts
Le premier est un tronc commun sur les fondamentaux de la cybersécurité. Celui-ci se déroule de novembre à juin, pour une durée d'environ 220h et réparti en 4 pôles principaux :
Des fondamentaux techniques (Architecture et OS, réseaux, mais aussi attaque matérielle, sécurité des apps et Web…).
Convergence technologique et interopérabilité / enjeux et veille (RGPD notamment).
Management de projet en cybersécurité.
Communication et leadership (dans un contexte de cybersécurité, comme de situation de crise).
Le deuxième est une spécialisation, de juin à décembre, d’environ 150 heures de cours. Parmi les deux spécialisations, vous aurez le choix entre Gouvernance ou Architecture de la sécurité.
Enfin, troisième temps fort, une simulation de crise, le cyber-exercice, qui se déroule sur 1 semaine à Brest (Finistère). Deux équipes sont formées, dans le but de faire face à une attaque informatique.
Comment savoir si cette formation est faite pour moi ?
Le mieux, en plus de lire la brochure disponible est de vous inscrire au webinaire organisé le 11 septembre 2025 à partir de 13h (heure de Paris).
En effet, en plus de la présentation de la formation, vous pourrez interagir avec Yohann Garcia, Référent thématique Numérique à l’Ecole Polytechnique Executive Education, mais aussi Sandrine Jarry Lévêque, Directrice de projets dans la Data Compliance chez Accenture et Marion Duprez, diplômée de la promotion 2 (spécialité Architecte), Infrastructure Security Manager chez Orange.
Vous pourrez donc apprécier les différents profils de formateur que vous rencontrerez au cours de cette formation diplômante, mais aussi profiter d'un retour d'expérience d'un alumni du programme.
Attention, si vous souhaitez intégrer la prochaine promotion du programme, il ne faudra pas tarder, la prochaine rentrée ayant lieu le 3 novembre 2025.
*source : Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique