La cybersécurité s’impose désormais comme une priorité absolue, en particulier dans le monde professionnel. Pour répondre à cet enjeu, Polytechnique, en partenariat avec Accenture et Orange Cyberdéfense, a lancé l’Executive MSc in Cybersecurity. Ce programme s’adresse aux cadres et experts souhaitant renforcer ou élargir leurs compétences dans ce domaine crucial.

Les menaces se multiplient : attaques par rançongiciel qui paralysent des hôpitaux, mais aussi des collectivités locales, des entreprises ou des établissements d’enseignement ; vols et reventes de données sensibles hébergées sur des clouds tiers ; intrusions dans les systèmes critiques… L’exposition est démultipliée par la place centrale qu’occupe désormais le numérique dans toutes les organisations.

De l’anticipation des menaces à la gestion de crise, la compréhension fine des enjeux devient essentielle pour prendre des décisions éclairées. Une formation approfondie en cybersécurité, mais aussi en intelligence artificielle, en numérique ou en science des données, constitue un atout majeur pour les professionnels.

La demande du marché confirme cette tendance : en 2025, plus de 75 000 postes liés à la cybersécurité seront à pourvoir en France*. Entre ingénieurs et managers, les entreprises recherchent des profils capables de maîtriser les technologies de protection et de piloter des stratégies adaptées. C’est dans cette perspective qu’a été conçu l’Executive MSc in Cybersecurity.