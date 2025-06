max6

Rien à voir, le statut du militaire qui est une loi constitutionnelle datant d’après la deuxième guerre mondiale et mis à jour en 2005 stipule que tout militaire est d’abord un combattant et que comme tel il doit avoir au moins une instruction de base.

D’ailleurs ce « stage » qui est certainement l’aboutissement de leur formation et non pas le début n’est ni plus ni moins que la formation initiale que reçoit tout militaires et si les appelés du contingents (dont certain n’avaient jamais fait de sport) étaient capable de réussir c’est qu’il est beaucoup plus basé sur le mental que sur le fait d’avoir un physique hors normes.

Ils auront aussi une obligation pendant toute leur carrière de maintenir un niveau minimum de préparation qui conditionne les renouvellement de contrat et la progression de carrière.