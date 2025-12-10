Le grand drame des données de santé récoltées au poignet, c'est qu'elles ressemblent souvent à un gruyère. Entre la montre oubliée sur la table de nuit, la batterie à plat ou le capteur mal positionné, les trous sont légion. Pour une intelligence artificielle classique, c'est un cauchemar. Elle a besoin de régularité, d'ordre et de cases bien remplies.

C'est ici que l'approche des chercheurs devient maligne. Plutôt que de jeter ces données incomplètes à la poubelle, ils ont utilisé une nouvelle architecture nommée JETS. À l'instar d'un modèle de langage qui prédit à chaque fois la lettre la plus probable à la suite de la dernière pour former une phrase, JETS peut comprendre le sens d'une phrase même s'il manque un mot sur deux. Ce modèle ne cherche pas à deviner la valeur exacte manquante, mais à comprendre le contexte global de votre santé. Il apprend à ignorer le bruit pour se concentrer sur l'essentiel. Là où les anciens modèles s'étouffaient avec des données sporadiques, celui-ci excelle et parvient à utiliser 85% des informations habituellement rejetées. Une belle revanche pour nos mesures imparfaites.