Pour comprendre cette étude, il faut revenir à watchOS 26 et à l’arrivée des notifications d’hypertension. Apple analyse des tendances sur 30 jours pour repérer des signes de tension élevée, sans produire de mesure directe et sans prétendre remplacer un outil médical.

C’est précisément ce manque de données en temps réel que les chercheurs cherchent à dépasser. Dans leur étude, ils expliquent comment un simple capteur PPG — du même type que celui présent dans l’Apple Watch — peut être utilisé pour reconstituer des paramètres cardiovasculaires complexes.

Leur méthode repose sur un modèle hybride : d’abord, un système génère des simulations réalistes d’ondes de pression artérielle, puis un autre réseau apprend à faire correspondre ces données avec des mesures PPG réelles. Enfin, un modèle supplémentaire utilise ces informations pour estimer des biomarqueurs cardiaques comme le volume d’éjection systolique (le volume de sang que le cœur éjecte à chaque contraction) ou le débit cardiaque.

L’objectif n’est pas de remplacer un examen médical, mais de montrer que la lumière envoyée par un capteur optique contient bien plus d’informations que ce que les montres actuelles exploitent.