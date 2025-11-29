Le brevet déposé par Apple il y a deux ans décrit précisément un dispositif portable destiné à mesurer les biosignaux d'un utilisateur. Le document mentionne explicitement les appareils EEG auriculaires comme alternative aux systèmes traditionnels placés sur le cuir chevelu, tout en reconnaissant leurs limites. Il explique qu’un appareil EEG positionné dans ou autour de l’oreille peut nécessiter une personnalisation pour l’oreille de chaque utilisateur, que même un dispositif sur mesure peut ne pas fournir des mesures fiables en permanence et qu’un tel équipement personnalisé peut s'avérer coûteux.

Pour contourner ces obstacles, la firme américaine propose d'installer davantage de capteurs que nécessaire sur les embouts auriculaires, répartis stratégiquement. Un modèle d'IA sélectionnerait ensuite les électrodes offrant la meilleure qualité de signal en se basant sur l'impédance, le niveau de bruit, la qualité du contact cutané et la distance entre électrodes actives et de référence. Le système attribuerait différents poids à chaque électrode pour créer un signal unique et optimisé. Le brevet évoque également un geste de tapotement ou de pression pour démarrer ou arrêter les mesures.

Le géant de Cupertino indique que ces mesures peuvent être utilisées pour informer l’utilisateur dans le cadre de cas d’usage liés aux biosignaux, comme la surveillance du sommeil ou la détection d’anomalies telles que des crises. Si cela rejoint a priori les exemples cités dans l’étude récemment menée par Apple, on rappelle que l’étude scientifique ne mentionne pas explicitement les AirPods et qu’aucun lien n'est directement établi avec le brevet de 2023.