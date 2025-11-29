Selon un brevet, Apple décrit un dispositif intégrant des capteurs EEG dans des écouteurs. Une récente étude menée par des chercheurs de la marque dévoile parallèlement une méthode d'intelligence artificielle capable d'analyser l'activité cérébrale.
Un brevet déposé en 2023 par Apple décrit un système d'électrodes intégré dans des écouteurs auriculaires, tandis qu'une nouvelle étude scientifique présente un modèle d'IA pour l'analyse des signaux cérébraux. Si ces travaux sont présentés séparément et ne mentionnent pas explicitement les AirPods ni un produit commercial précis, ils pourraient néanmoins transformer les futurs écouteurs sans fil de la Pomme en véritables outils de santé connectée.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une nouvelle méthode d’analyse de l’EEG mise au point par Apple
Les chercheurs d'Apple ont développé PARS (PAirwise Relative Shift), une technique d'apprentissage permettant à un modèle d'IA d'analyser les signaux électroencéphalographiques (EEG) sans intervention humaine. Contrairement aux méthodes actuelles qui nécessitent des données annotées indiquant les différentes phases de sommeil ou les événements épileptiques, PARS entraîne le modèle à prédire lui-même l'écart temporel entre différents segments d'activité cérébrale.
Cette approche a été testée sur quatre jeux de données distincts : surveillance du sommeil, détection de signaux anormaux, identification de crises épileptiques et interprétation de l'imagerie motrice. Le modèle PARS a égalé ou surpassé les méthodes existantes sur trois des quatre tests, démontrant sa capacité à identifier les dépendances à long terme dans les signaux neuronaux.
Un brevet qui dessine les AirPods de demain ?
Le brevet déposé par Apple il y a deux ans décrit précisément un dispositif portable destiné à mesurer les biosignaux d'un utilisateur. Le document mentionne explicitement les appareils EEG auriculaires comme alternative aux systèmes traditionnels placés sur le cuir chevelu, tout en reconnaissant leurs limites. Il explique qu’un appareil EEG positionné dans ou autour de l’oreille peut nécessiter une personnalisation pour l’oreille de chaque utilisateur, que même un dispositif sur mesure peut ne pas fournir des mesures fiables en permanence et qu’un tel équipement personnalisé peut s'avérer coûteux.
Pour contourner ces obstacles, la firme américaine propose d'installer davantage de capteurs que nécessaire sur les embouts auriculaires, répartis stratégiquement. Un modèle d'IA sélectionnerait ensuite les électrodes offrant la meilleure qualité de signal en se basant sur l'impédance, le niveau de bruit, la qualité du contact cutané et la distance entre électrodes actives et de référence. Le système attribuerait différents poids à chaque électrode pour créer un signal unique et optimisé. Le brevet évoque également un geste de tapotement ou de pression pour démarrer ou arrêter les mesures.
Le géant de Cupertino indique que ces mesures peuvent être utilisées pour informer l’utilisateur dans le cadre de cas d’usage liés aux biosignaux, comme la surveillance du sommeil ou la détection d’anomalies telles que des crises. Si cela rejoint a priori les exemples cités dans l’étude récemment menée par Apple, on rappelle que l’étude scientifique ne mentionne pas explicitement les AirPods et qu’aucun lien n'est directement établi avec le brevet de 2023.