Les microphones suivent le mouvement. la captation est claire, lisible, très stable, que ce soit pour des appels dans la rue ou des réunions en ligne. Côté usage, les AirPods Pro 3 deviennent clairement un outil de travail et de mobilité, pas seulement une paire d’écouteurs pour la musique. Sur le son, Apple joue la carte d’un rendu très plaisant mais un peu moins neutre que sur les Pro 2. La signature gagne en énergie et en brillance, avec plus de présence dans le haut du spectre. Les puristes regretteront la balance plus naturelle de la précédente génération, mais pour la plupart des usages (pop, électro, séries, jeux), le résultat est vivant, détaillé et très facile à adopter.