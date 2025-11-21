On les enfile dans le métro, on les garde en visio, on les oublie parfois dans les oreilles une bonne partie de la journée… Les écouteurs Bluetooth sont devenus un réflexe plus qu’un gadget. En 2025, la catégorie n’a jamais été aussi mature : réduction de bruit ultra efficace, fonctions liées à la santé, spatialisation de plus en plus crédible.
Au terme de nos tests, un modèle s’est imposé, non pas parce qu’il est parfait, mais parce qu’il reste le plus agréable à vivre au quotidien. Les Apple AirPods Pro 3 décrochent le Clubic Award 2025 des meilleurs écouteurs Bluetooth.
Dire que les nouveaux Airpods Pro étaient attendus est un euphémisme. […] N’y allons pas par quatre chemins, la réduction de bruit des Apple AirPods Pro 3 est exceptionnelle. […] Les AirPods Pro 3 se classent une fois encore au sommet du genre.
AirPods Pro 3 : des écouteurs parfaits au quotidien
Visuellement, rien ou presque ne change. Même format, même boîtier, même silhouette reconnaissable entre mille. Mais à l’usage, les AirPods Pro 3 marquent une vraie évolution.
Le port devient plus franchement intra, avec une canule plus marquée, la tenue dans l’oreille est impeccable et l'isolation passive s'en trouve renforcée… au prix, il est vrai, d’une sensation un peu plus intrusive que sur les Pro 2. En contrepartie, la réduction de bruit active grimpe d’un cran ! Elle fait partie de ce qui se fait de mieux actuellement, tout comme le mode transparence, d’une naturalité désarmante.
Les microphones suivent le mouvement. la captation est claire, lisible, très stable, que ce soit pour des appels dans la rue ou des réunions en ligne. Côté usage, les AirPods Pro 3 deviennent clairement un outil de travail et de mobilité, pas seulement une paire d’écouteurs pour la musique. Sur le son, Apple joue la carte d’un rendu très plaisant mais un peu moins neutre que sur les Pro 2. La signature gagne en énergie et en brillance, avec plus de présence dans le haut du spectre. Les puristes regretteront la balance plus naturelle de la précédente génération, mais pour la plupart des usages (pop, électro, séries, jeux), le résultat est vivant, détaillé et très facile à adopter.
Les nouveautés ne s’arrêtent pas là puisqu'on profite désormais d'un capteur cardiaque précis, de fonctions liées à l’audition, d'une résistance renforcée (IP57 pour les écouteurs et le boîtier), et d'une autonomie revue à la hausse sur une charge… même si le boîtier ne propose plus que deux recharges complètes environ, ce qui fait légèrement baisser l’endurance totale par rapport aux Pro 2. Enfin, la connectivité reste le point faible : toujours pas de LE Audio, de multipoint "classique" ni de codec avancé, on ne peut pas tout avoir !
Mais une fois plongés dans l’écosystème Apple, difficile de leur en vouloir : bascule automatique entre iPhone, Mac et iPad, audio spatial personnalisé, intégration profonde dans iOS… les AirPods Pro 3 sont ceux qui se font le plus oublier à l’usage, tout en restant ultra-performants sur les points clés.
La note finale et le test complet des Apple Airpods Pro 3
- Bonne qualité sonore
- Isolation phonique, transparence et micro proches de la perfection
- Excellente tenue dans l'oreille
- Bonne endurance en simple charge
- Fonctions liées à l'audition
- Capteur cardiaque très précis
- Mais en retrait par rapport aux Pro 2 (moins équilibrée)
- Plus intrusifs que la génération précédente
- Connectivité toujours limitée (pas de vrai multipoint, ni LE Audio, ni codec avancé)
- Pas de vrai égaliseur
- Autonomie totale en baisse (seulement 2 recharges via le boitier)
Les autres écouteurs nominés
- Son ouvert, détaillé, technique
- Basses puissantes et énergiques
- Excellente atténuation des basses et bas médiums
- Kit mains libres efficace
- Contrôles complets
- Sonorité avec le mode "Embouts en mousse"
- Mode transparence médiocre
- Atténuation perfectible des hauts médiums
- Autonomie moyenne en simple charge
- Sonorité très vivante, ampleur des basses
- Scène sonore large et détaillée
- Isolation phonique excellente
- Bon confort et bonne tenue
- Basses très en avant
- Excès d'énergie dans les aigus
- Pas de LE Audio, AptX réservé aux appareils Snapdragon Sound
- Seulement 3 tailles d'embouts
- Bon équilibre pour des écouteurs ouverts
- Confort idéal
- Commandes complètes et adaptées au sport
- Autonomie robuste
- Qualité des microphones
- Un peu de brillance à haut volume
- Toujours un manque d'extension dans les basses
- Boitier quelconque