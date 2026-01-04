N'allez pas claquer vos étrennes sur les Airpods 3 tout de suite ! Apple préparerait déjà une version plus chère, pensée pour ses prochaines astuces logicielles. Et votre achat du moment pourrait vieillir plus vite que prévu.
À peine les AirPods Pro 3 déballés, voilà qu'ils sentent déjà le réchauffé. Apple travaillerait activement sur une nouvelle itération de ses écouteurs phares, prévue pour le début d'année 2026. Si le modèle actuel offre une belle expérience sonore, il lui manquerait une brique technologique essentielle pour s'intégrer pleinement à l'écosystème de demain. Vous pensiez être tranquilles pour trois ans ? C'est mal connaître les nouvelles habitudes de Cupertino.
Des caméras infrarouges cachées dans vos oreilles
Oubliez les histoires de puces audio bridées : la véritable mise à jour se situe ailleurs. Selon les informations dénichées par nos confrères, cette révision matérielle intégrerait des capteurs caméras infrarouges. Ce n'est pas pour prendre des selfies de vos tympans, mais pour dialoguer avec le casque Vision Pro et les futurs produits de « l'informatique spatiale ».
- Bonne qualité sonore
- Isolation phonique, transparence et micro proches de la perfection
- Excellente tenue dans l'oreille
Ces capteurs permettraient un suivi des mouvements de tête d'une précision chirurgicale et, surtout, la gestion de nouvelles gestuelles dans l'air, rendant le modèle actuel des AirPods Pro 3 déjà critiqué pour son confort en vol techniquement aveugle face à son successeur. Là où vos écouteurs actuels ne font « que » du son, les prochains deviendront des périphériques d'interaction spatiale. Une différence de taille qui justifie à elle seule l'existence d'une nouvelle référence dans la base de données d'Apple.
La méthode du « client-testeur » se confirme
Ce n'est pas la première fois qu'Apple nous fait le coup de l'obsolescence programmée par catalogue interposé. Le parallèle avec la génération précédente est frappant. Souvenez-vous des AirPods Pro 2 : sortis initialement avec un boîtier Lightning, ils avaient été discrètement remplacés un an plus tard par une version USB-C, surtout pour se conformer à la norme européenne sur le port universel. Apple en avait tout de même profité pour réserver l'audio Lossless (sans perte) à cette seconde mouture, laissant les premiers acheteurs sur le carreau.
Avec cette rumeur de modèle « caméra » pour 2026, la firme récidive. Elle segmente sa gamme non plus sur le son, mais sur les fonctionnalités écosystème, confirmant que les AirPods Pro 3 n'étaient qu'une étape dans un plan plus vaste. En achetant maintenant, vous financez la R&D d'un produit qui sera "complet" dans moins de douze mois. Si vous n'avez pas un besoin urgent de changer vos écouteurs, la sagesse commande d'attendre que la pomme ait fini de mûrir son projet.