Ce n'est pas la première fois qu'Apple nous fait le coup de l'obsolescence programmée par catalogue interposé. Le parallèle avec la génération précédente est frappant. Souvenez-vous des AirPods Pro 2 : sortis initialement avec un boîtier Lightning, ils avaient été discrètement remplacés un an plus tard par une version USB-C, surtout pour se conformer à la norme européenne sur le port universel. Apple en avait tout de même profité pour réserver l'audio Lossless (sans perte) à cette seconde mouture, laissant les premiers acheteurs sur le carreau.​

Avec cette rumeur de modèle « caméra » pour 2026, la firme récidive. Elle segmente sa gamme non plus sur le son, mais sur les fonctionnalités écosystème, confirmant que les AirPods Pro 3 n'étaient qu'une étape dans un plan plus vaste. En achetant maintenant, vous financez la R&D d'un produit qui sera "complet" dans moins de douze mois. Si vous n'avez pas un besoin urgent de changer vos écouteurs, la sagesse commande d'attendre que la pomme ait fini de mûrir son projet.