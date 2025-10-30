Dans un long post de blog, Basic Apple Guy relate son expérience lors d'un vol transatlantique, et parle d'un « sifflement aigu » apparu une fois à 12 000 mètres d'altitude. « Le problème était que l'embout de l'AirPod se desserrait constamment, ce qui provoquait une boucle de rétroaction de la réduction de bruit et un sifflement strident et douloureux. Tenter de le réajuster ne faisait qu'aggraver le problème, surtout si je couvrais accidentellement le microphone externe avec mon doigt ».

Le phénomène se serait produit sans signe avant-coureur, ni manipulation particulière. Le blogueur précise qu’il utilisait la réduction de bruit active et que tout semblait parfaitement normal avant l’incident.

Fait troublant, il ajoute que plusieurs lecteurs lui ont ensuite écrit pour rapporter des expériences similaires, toujours à bord d’un avion et uniquement avec les AirPods Pro 3. « J'ai aussi ce problème. Tout va bien dans la vie de tous les jours, mais c'est horrible en avion », se plaint l'un d'entre d'eux. Un autre tente une explication : « J'ai aussi ce problème. Tout va bien dans la vie de tous les jours, mais c'est horrible en avion ».