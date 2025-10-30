De nombreux utilisateurs se plaignent d’un bruit assourdissant émis par les AirPods Pro 3 lors des vols. La réduction active du bruit pourrait en être la cause.
Les AirPods Pro 3, vantés pour leur confort et leur réduction de bruit intelligente, notamment sur Clubic durant leur test complet, semblent avoir un sérieux mal de l’air. Depuis quelques jours, plusieurs passagers rapportent un bruit strident dans leurs écouteurs en plein vol, au point de devoir les retirer précipitamment. Le phénomène est notamment relayé par le blog Basic Apple Guy, un fan de la marque connu notamment pour ses fonds d'écrans iPhone et Mac, et ses analyses du design de la marque. Pour lui, ce bruit serait spécifique à la nouvelle génération d’AirPods, et se manifesterait aussi bien en mode réduction active qu'en mode adaptatif.
Un « sifflement aigu » en avion chez certains propriétaires d'AirPods Pro 3
Dans un long post de blog, Basic Apple Guy relate son expérience lors d'un vol transatlantique, et parle d'un « sifflement aigu » apparu une fois à 12 000 mètres d'altitude. « Le problème était que l'embout de l'AirPod se desserrait constamment, ce qui provoquait une boucle de rétroaction de la réduction de bruit et un sifflement strident et douloureux. Tenter de le réajuster ne faisait qu'aggraver le problème, surtout si je couvrais accidentellement le microphone externe avec mon doigt ».
Le phénomène se serait produit sans signe avant-coureur, ni manipulation particulière. Le blogueur précise qu’il utilisait la réduction de bruit active et que tout semblait parfaitement normal avant l’incident.
Fait troublant, il ajoute que plusieurs lecteurs lui ont ensuite écrit pour rapporter des expériences similaires, toujours à bord d’un avion et uniquement avec les AirPods Pro 3. « J'ai aussi ce problème. Tout va bien dans la vie de tous les jours, mais c'est horrible en avion », se plaint l'un d'entre d'eux. Un autre tente une explication : « J'ai aussi ce problème. Tout va bien dans la vie de tous les jours, mais c'est horrible en avion ».
La réduction de bruit pourrait être en cause
Pour l’heure, Apple n’a pas commenté ces témoignages. Les AirPods Pro 3, pourtant présentés comme les écouteurs les plus avancés de la marque, semblent rencontrer un bug lié à la pressurisation en cabine. Les micros internes, utilisés pour le traitement adaptatif du bruit, pourraient mal réagir aux variations de pression, provoquant ces claquements soudains.
Certains utilisateurs affirment que le problème survient à chaque vol, notamment pendant la montée ou la descente, tandis que d’autres n’ont rien constaté d’anormal. Aucun correctif logiciel n’a encore été publié, mais le constructeur pourrait déployer une mise à jour si l’origine est identifiée.
En attendant, les voyageurs sont invités à la prudence : désactiver la réduction de bruit active pendant les vols semble, pour l’instant, la seule solution fiable pour éviter toute mauvaise surprise. Une situation frustrante pour des écouteurs haut de gamme censés offrir une expérience d’écoute apaisante, même au-dessus des nuages.