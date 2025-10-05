Les nouveaux AirPods Pro 3 d'Apple héritent de fonctionnalités inédites comme la surveillance de la fréquence cardiaque et la traduction en direct. Pourtant, iFixit leur inflige une note catastrophique de 0 sur 10 en matière de réparabilité, perpétuant ainsi une tradition désastreuse vieille de six ans.
À chaque lancement d’AirPods, l'histoire se répète : un démontage minutieux d’iFixit pour évaluer la réparabilité des écouteurs sans fil d’Apple. Et cette année encore, le verdict est sans appel. Derrière les nouveautés logicielles et les nouvelles fonctions santé, les AirPods Pro 3 restent selon iFixit des produits « jetables » impossibles à réparer. L’entreprise de démontage leur a une fois de plus attribué la pire note possible, révélant que rien n’a véritablement changé en matière de conception interne.
AirPods 3 Pro : zéro sur dix en réparabilité, encore et toujours…
Depuis la première génération d'AirPods, iFixit se heurte au même obstacle : les minuscules batteries lithium sont emprisonnées sous plusieurs couches de colle, rendant les écouteurs essentiellement jetables. La première tentative de démontage s'était même soldée par des blessures sur la table de travail. Les AirPods 2 sortis en 2019 ont reçu le même traitement, tout comme les modèles Pro.
La situation s'est répétée en 2022, puis en 2024. Seuls les AirPods Max, le modèle circum-auriculaire, ont obtenu un meilleur résultat. Les écouteurs intra-auriculaires classiques accumulent ainsi les notes de zéro, génération après génération.
L'ouverture d'un écouteur nécessite un chauffage à une température précise et un démontage minutieux avec des outils tranchants, laissant des marques permanentes sur le boîtier. À l'intérieur, la batterie bouton est collée si fermement que seuls la chaleur, des pinces et beaucoup de chance permettent de la libérer. La conception impose en outre le passage de câbles flexibles critiques à travers des points de soudure et des canaux collés, rendant le remontage quasi impossible. Une seule erreur de manipulation et le réseau de microphones ou le système de réduction active du bruit est définitivement endommagé.
Après des heures de travail minutieux, iFixit s'est retrouvé avec des fragments de plastique, des câbles ruban déchirés et des haut-parleurs détruits.
Des améliorations, mais une réparabilité toujours absente
Sur le papier, Apple introduit pourtant plusieurs améliorations. La résistance à l’eau passe de IP54 à IP57, et un capteur infrarouge permet désormais de mesurer la fréquence cardiaque directement depuis l’oreille. Le chip H2, déjà présent depuis trois ans, continue d’alimenter la réduction active du bruit, toujours performante selon iFixit. Même les embouts en silicone ont été légèrement revus : ils sont dorénavant composés d’un matériau moussant, un détail confirmé sous microscope DSX2000.
Le boîtier de charge nous raconte à peu de chose près la même histoire. Apple a remplacé les deux batteries par une cellule unique de 1,334 Wh, réduisant l'autonomie annoncée du boîtier de 30 heures sur les AirPods Pro 2 à 24 heures sur les Pro 3. L'entreprise de Cupertino a toutefois diminué sa dépendance aux aimants de terres rares en repensant la disposition magnétique pour l'aligner avec les chargeurs MagSafe et Qi2. Un changement qui ne facilite pas pour autant l'ouverture du boîtier, dont les composants internes collés bloquent le démontage avant même d'atteindre la batterie.
Vous l'aurez compris, les AirPods 3 ne dérogent pas à la règle et repartent une fois de plus avec un 0/10 de la part de iFixit en matière de réparabilité. Ce constat est d'autant plus regrettable que les AirPods 3 offrent une proposition intéressante, comme nous l'évoquions plus tôt dans notre test publié en début de semaine.
- Bonne qualité sonore
- Isolation phonique, transparence et micro proches de la perfection
- Excellente tenue dans l'oreille