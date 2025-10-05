Sur le papier, Apple introduit pourtant plusieurs améliorations. La résistance à l’eau passe de IP54 à IP57, et un capteur infrarouge permet désormais de mesurer la fréquence cardiaque directement depuis l’oreille. Le chip H2, déjà présent depuis trois ans, continue d’alimenter la réduction active du bruit, toujours performante selon iFixit. Même les embouts en silicone ont été légèrement revus : ils sont dorénavant composés d’un matériau moussant, un détail confirmé sous microscope DSX2000.

Le boîtier de charge nous raconte à peu de chose près la même histoire. Apple a remplacé les deux batteries par une cellule unique de 1,334 Wh, réduisant l'autonomie annoncée du boîtier de 30 heures sur les AirPods Pro 2 à 24 heures sur les Pro 3. L'entreprise de Cupertino a toutefois diminué sa dépendance aux aimants de terres rares en repensant la disposition magnétique pour l'aligner avec les chargeurs MagSafe et Qi2. Un changement qui ne facilite pas pour autant l'ouverture du boîtier, dont les composants internes collés bloquent le démontage avant même d'atteindre la batterie.

Vous l'aurez compris, les AirPods 3 ne dérogent pas à la règle et repartent une fois de plus avec un 0/10 de la part de iFixit en matière de réparabilité. Ce constat est d'autant plus regrettable que les AirPods 3 offrent une proposition intéressante, comme nous l'évoquions plus tôt dans notre test publié en début de semaine.