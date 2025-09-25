iFixit a procédé à des tests de rayures sous microscope en collaboration avec David Niebuhr, un expert en métallurgie. Les spécialistes ont utilisé un kit de test de dureté Mohs niveau 4, équivalent à la dureté du cuivre, pour simuler l'effet des clés et des pièces de monnaie. Sur les surfaces plates du boîtier, l'anodisation résiste correctement, ne laissant que des rayures superficielles : elles ne traversent pas la couche anodisée et ne révèlent pas le métal brut. En revanche, sur les bords tranchants du plateau photo, la situation change radicalement.

Dans son article, iFixit confirme les observations de JerryRigEverything : sur les angles vifs comme les bords du plateau photo, la couche anodisée se détache par écailles. Ce phénomène, appelé spalling par les experts, révèle l'aluminium brillant sous-jacent, créant un contraste visuel frappant avec la finition Cosmic Orange de l'iPhone 17 Pro. David Niebuhr explique qu'épaissir la couche d'oxyde ne résoudrait pas le problème, une couche plus épaisse étant encore plus sujette à l'écaillage et risquant d'arracher davantage de matériau lors de la fracture.