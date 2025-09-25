Après des images montrant des rayures dès le premier jour, Apple apporte des précisions. La marque assure que le nouvel iPhone 17 Pro a passé de nombreux tests de durabilité.
Le scratchgate prend de plus en plus d'ampleur, en tout cas sur les réseaux sociaux. Depuis la sortie des iPhone 17, les photos de smartphones déjà marqués ont fait le tour des réseaux sociaux. Certaines unités de démonstration dans les Apple Store montraient des traces visibles autour de l’anneau MagSafe et sur les bords du plateau photo. De quoi lancer une nouvelle polémique et alimenter des doutes sur la robustesse du châssis en aluminium, présenté comme une alternative plus légère au titane. Face aux critiques, Apple a tenu à clarifier la situation.
Des supports MagSafe usés dans les Apple Store pointés du doigt par Apple
Apple explique que les traces constatées sur certains modèles d’exposition ne sont pas de véritables rayures, mais des transferts de matériau laissés par des supports MagSafe usés. Ces marques peuvent être nettoyées et concernent aussi d’anciens iPhone, comme les modèles 16, encore visibles en boutique. La marque californienne indique qu'elle va remplacer ses supports dans ses différents magasins dans les prochains jours.
La firme précise également que les bords du plateau photo en aluminium anodisé peuvent présenter, au fil du temps, de légères abrasions, comme sur d’autres produits de sa gamme. Pour Apple, il s’agit d’une usure normale et non d’un défaut structurel.
En réponse aux critiques, la marque indique avoir renforcé ses tests internes de microdureté et de résistance aux rayures afin d’assurer que l’appareil supporte un usage quotidien classique. L'iPhone 17 Pro, comme l'iPhone Air, sont présentés par Apple comme les iPhone les plus résistants jamais conçus. Le scratchgate ne pouvait pas tomber plus mal.
Apple réaffirme la résistance de ces derniers smartphones
Les vidéos de JerryRigEverything, le très célèbre Youtuber qui s'est spécialisé dans la torture des smartphones pour évaluer leur résistance, ont accentué la polémique en pointant la fragilité des arêtes autour du nouveau plateau, la zone supérieure qui accueille les capteurs photo. Il précise également qu'Apple aurait pu s'éviter ce problème en ajoutant un chanfrein autour du plateau, qui aurait protégé cette partie plus sensible.
Néanmoins, Apple insiste : en dehors de ces zones précises, le châssis et le dos de l’iPhone 17 Pro restent particulièrement résistants aux rayures et aux chocs, tout autant que les précédents iPhone fabriqués en aluminium.
Selon les premiers retours de testeurs, les nouveaux modèles offrent même de meilleurs résultats thermiques et une autonomie optimisée, grâce à la conception en aluminium unibody plus légère. Apple rappelle que ce choix de design vise aussi le confort et l’efficacité, quitte à présenter des compromis par rapport au titane.
Il faut toujours être prudent face aux images postées sur les réseaux sociaux, nous ne savons jamais comment les iPhone montrés ont été manipulés en amont. La vaste majorité des utilisateurs protège immédiatement son smartphone dans une coque, et ne le sort plus d'un étui jusqu'au prochain renouvellement. Aucun risque ou presque pour ces personnes de voir de vilaines rayures sur leur précieux.
Et enfin, une question : qui utilise vraiment son smartphone premium sans coque ? On attend vos réponses dans les commentaires.