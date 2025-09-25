Les vidéos de JerryRigEverything, le très célèbre Youtuber qui s'est spécialisé dans la torture des smartphones pour évaluer leur résistance, ont accentué la polémique en pointant la fragilité des arêtes autour du nouveau plateau, la zone supérieure qui accueille les capteurs photo. Il précise également qu'Apple aurait pu s'éviter ce problème en ajoutant un chanfrein autour du plateau, qui aurait protégé cette partie plus sensible.

Néanmoins, Apple insiste : en dehors de ces zones précises, le châssis et le dos de l’iPhone 17 Pro restent particulièrement résistants aux rayures et aux chocs, tout autant que les précédents iPhone fabriqués en aluminium.

Selon les premiers retours de testeurs, les nouveaux modèles offrent même de meilleurs résultats thermiques et une autonomie optimisée, grâce à la conception en aluminium unibody plus légère. Apple rappelle que ce choix de design vise aussi le confort et l’efficacité, quitte à présenter des compromis par rapport au titane.

Il faut toujours être prudent face aux images postées sur les réseaux sociaux, nous ne savons jamais comment les iPhone montrés ont été manipulés en amont. La vaste majorité des utilisateurs protège immédiatement son smartphone dans une coque, et ne le sort plus d'un étui jusqu'au prochain renouvellement. Aucun risque ou presque pour ces personnes de voir de vilaines rayures sur leur précieux.

Et enfin, une question : qui utilise vraiment son smartphone premium sans coque ? On attend vos réponses dans les commentaires.