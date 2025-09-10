Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Dès sa sortie, l'appareil a connu d'importants problèmes de surchauffe. Et si une mise à jour a permis de corriger le problème, force est de constater qu'il n'a pas été solutionné entièrement. Depuis, de nombreux détenteurs d'iPhone 15 Pro, mais aussi de 16 Pro et 16 Pro Max, également composés de titane, font part de soucis liés à la surchauffe de leurs téléphones.