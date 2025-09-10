C'est un aveu implicite : en revenant au châssis en aluminium sur l'iPhone 17 Pro, Apple prouve que son passage au titane pour les iPhone 15 Pro et 16 Pro n'était peut-être pas la meilleure solution.
- Apple revient à un châssis en aluminium pour l'iPhone 17 Pro, abandonnant le titane des modèles précédents.
- Les iPhone 15 Pro et 16 Pro ont rencontré des problèmes intempestifs de surchauffe.
- Le nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur vise à améliorer la gestion thermique des iPhone 17 Pro.
Ce 9 septembre, la marque à la pomme présentait sa nouvelle gamme de smartphones avec du grand changement au programme. Et parmi les nombreuses nouveautés, il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention, bien qu'elle ne soit pas forcément la plus clinquante : le châssis des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.
Un problème récurrent de surchauffe avec le titane
En 2023, le géant californien présentait sa nouvelle série de smartphones haut de gamme en grande pompe : les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devenaient les premiers appareils de la marque dotés d'un châssis en titane. « Le matériau le plus haut de gamme jamais utilisé sur un iPhone », se vantait-elle alors.
Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Dès sa sortie, l'appareil a connu d'importants problèmes de surchauffe. Et si une mise à jour a permis de corriger le problème, force est de constater qu'il n'a pas été solutionné entièrement. Depuis, de nombreux détenteurs d'iPhone 15 Pro, mais aussi de 16 Pro et 16 Pro Max, également composés de titane, font part de soucis liés à la surchauffe de leurs téléphones.
Un point délicat visiblement pris en compte par Apple, puisque les iPhone 17 Pro et Pro Max intègrent un système de refroidissement par chambre à vapeur destiné à maintenir la surpuissante puce A19 Pro à une température optimale. Mais ce n'est peut-être pas la seule innovation qui vise à combattre la surchauffe des appareils.
« Je suis très intéressé par le nouvel iPhone 17 Pro Max, mais il convient de noter que l'une de ses principales caractéristiques est le retour en arrière, avec le recul, sur le choix peu judicieux du titane pour l'iPhone 15 Pro et la résolution des problèmes de surchauffe des deux modèles précédents », remarque ainsi Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste de l'actualité d'Apple.
L'aluminium répartit mieux la chaleur
Il fait bien entendu référence au châssis en aluminium du smartphone, un matériau octroyant des coûts de fabrication réduits et une empreinte carbone moindre par rapport au titane, en plus d'être plus léger. Surtout, il répartit mieux la chaleur sur toute la surface et facilite le fonctionnement optimal de la chambre à vapeur, le titane limitant l'efficacité de cette technologie.
En abandonnant le titane à peine deux générations après l’avoir présenté comme une révolution, la firme semble donc reconnaître que ce matériau n’était pas adapté aux contraintes thermiques des iPhone les plus puissants. Une mauvaise nouvelle pour les détenteurs d'iPhone 15 Pro et 16 Pro, qui devront continuer à composer avec leurs problèmes de surchauffe.