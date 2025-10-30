Certains propriétaires d'AirPods Pro 3 font part d'un problème pour le moins dérangeant : ils entendent un bruit de fond statique lorsque la réduction de bruit est activée, comparable au son d'un « coquillage ».
La marque à la pomme a présenté ses écouteurs de dernière génération en septembre dernier avec de belles nouveautés au programme, particulièrement du côté de la santé avec la mesure du rythme cardiaque. Les AirPods Pro 3 promettent également une réduction du bruit active (ANC) améliorée par rapport à leurs prédécesseurs, mais c'est justement là que ça coince, selon certains utilisateurs.
Un problème qui survient uniquement quand l'ANC est activée
Les témoignages sont de plus en plus nombreux, notamment sur Reddit et sur les forums d'amateurs du géant de Cupertino. Lorsque les écouteurs sont utilisés sans lecture de musique ni de vidéo, avec l'ANC, les modes transparence ou adaptatif enclenchés, un bruit constant de souffle ou de grésillement, semblable à un bruit blanc, se fait entendre.
Le phénomène est décrit comme « un petit ventilateur qu'on aurait laissé allumé dans la pièce », selon un usager, et souvent plus marqué dans l'écouteur droit. Il semble d'autant plus frappant dans les environnements calmes, où l'ANC devrait justement apporter un silence total. Certains évoquent, aussi, une amplification étrange des sons aigus, rendant impossible une écoute à bas volume.
Pour ne plus subir ce bruit parasite, il faut désactiver la réduction de bruit et la transparence, soit quelques-unes des fonctions phares des AirPods Pro 3. Une aberration pour des écouteurs qui reposent, entre autres, sur la qualité d'isolation sonore et la fluidité entre les modes. Le fait de couper le micro semble également mettre fin au désagrément, d'après les témoignages.
Que dit Apple ?
Pour l'heure, Apple n'a pas communiqué sur la question. Mais certains des acheteurs affectés ont pu obtenir un échange gratuit de leurs écouteurs, sans garantie que le problème serait résolu. On ignore donc s'il s'agit d'un défaut matériel ou logiciel. Si la deuxième option se confirme, une simple mise à jour devrait apporter une solution. À noter que tous les modèles ne sont pas concernés par cette défaillance.
Il ne s'agit pas de la première déconvenue pour l'entreprise avec sa gamme de produits en 2025. De nombreux détenteurs d'iPhone 17 Pro Max ont dénoncé l'apparition de rayures sur le châssis de leur nouveau smartphone.