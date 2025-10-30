Pour l'heure, Apple n'a pas communiqué sur la question. Mais certains des acheteurs affectés ont pu obtenir un échange gratuit de leurs écouteurs, sans garantie que le problème serait résolu. On ignore donc s'il s'agit d'un défaut matériel ou logiciel. Si la deuxième option se confirme, une simple mise à jour devrait apporter une solution. À noter que tous les modèles ne sont pas concernés par cette défaillance.