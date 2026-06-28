En pleine canicule historique, l'application web « Fraîchoù » permet aux piétons de Rennes, Paris et Lille de calculer un itinéraire en privilégiant l'ombre plutôt que la distance. Comme sur Google Maps, il suffit d'entrer l'adresse de votre point de départ, une destination d'arrivée et une heure de départ. Le tracé s'affiche ensuite segment par segment, avec un code couleur allant du frais au chaud. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation ni compte requis.
Le 24 juin dernier a battu un triste record pour notre Planète et nous en avons fait les frais. Celui de la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, avec une température moyenne de 30 °C sur 24 heures. À Paris, le mercure a atteint 42 °C, et la minimale nocturne n'est pas descendue sous 26,4 °C, un record absolu. C'est peut-être ce qui a poussé cet ingénieur breton à créer en quelques heures l'application web Fraîchoù. Gratuite et sans installation, elle permet aux piétons pour l'instant de Rennes, Paris et Lille de trouver l'itinéraire le plus frais pour se déplacer en ville. Elle calcule le trajet le moins exposé au soleil, segment par segment.
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Fraîchoù calcule l'ombre en fonction de l'heure choisie
Pour proposer ces trajets tempérés, « jusqu’à 4 degrés de différence, en fonction du moment de la journée et du taux d’humidité », Axel Aubry, l'ingénieur à l'origine de l'application, a exploité plusieurs sources de données.
À midi, le soleil est au zénith et les bâtiments ne projettent presque plus d'ombre sur les trottoirs. En début de matinée ou en soirée, en revanche, la géométrie urbaine produit des zones fraîches sur des pans entiers de rues.
Pour calculer ces ombres, l'outil mobilise les équations astronomiques qui déterminent, à chaque instant, l'altitude et l'azimut du soleil en fonction de la latitude, de la longitude et de la date. À partir de ces angles, et des données de hauteur des bâtiments et de localisation des arbres issues d'OpenStreetMap, l'algorithme projette les ombres portées sur chaque tronçon de rue et pondère le trajet en conséquence. Le résultat s'affiche avec un code couleur du frais au chaud, segment par segment, et une vue en relief permet de visualiser la structure du bâti à l'origine du calcul.
D'autres applications cartographient l'ombre mais ne proposent pas !
L'application JveuxduSoleil, disponible sur Android et en version web, fonctionne grâce au même principe de calcul d'ombres en temps réel selon la position du soleil et la géométrie des bâtiments. Mais elle ne génère pas d'itinéraire : l'utilisateur identifie les zones fraîches sur la carte, puis bascule sur une application de navigation classique pour les rejoindre.
Mais si le changement climatique risque d'altérer durablement notre climat tempéré français, ces température qui nous semblent encore hors-normes sont habituelles dans d'autres zones du monde.
C'est le cas notamment en Amérique. L'Arizona State University a développé Cool Routes, qui, comme Fraichoù, croise prévisions météo et données sur les arbres et les bâtiments pour proposer le chemin le moins exposé à la chaleur sur un campus universitaire. Les tests ont montré un écart de 2,5 °C de ressenti en faveur de l'itinéraire ombragé sur 70 % des trajets testés. À Phoenix, la température radiante au soleil peut dépasser 65 °C, contre moins de 38 °C à l'ombre. Les villes françaises sont loin de ces extrêmes, mais la canicule de juin a montré que l'écart n'est plus négligeable.
Fraîchoù est actuellement disponible pour Rennes, Paris et Lille. Les habitants des autres communes peuvent indiquer le nom de leur ville sur le site de l'outil pour peser sur les priorités d'extension.