Pour proposer ces trajets tempérés, « jusqu’à 4 degrés de différence, en fonction du moment de la journée et du taux d’humidité », Axel Aubry, l'ingénieur à l'origine de l'application, a exploité plusieurs sources de données.

À midi, le soleil est au zénith et les bâtiments ne projettent presque plus d'ombre sur les trottoirs. En début de matinée ou en soirée, en revanche, la géométrie urbaine produit des zones fraîches sur des pans entiers de rues.

Pour calculer ces ombres, l'outil mobilise les équations astronomiques qui déterminent, à chaque instant, l'altitude et l'azimut du soleil en fonction de la latitude, de la longitude et de la date. À partir de ces angles, et des données de hauteur des bâtiments et de localisation des arbres issues d'OpenStreetMap, l'algorithme projette les ombres portées sur chaque tronçon de rue et pondère le trajet en conséquence. Le résultat s'affiche avec un code couleur du frais au chaud, segment par segment, et une vue en relief permet de visualiser la structure du bâti à l'origine du calcul.

