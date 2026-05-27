Il n'y a pas d'application à télécharger ni d'abonnement à activer, puisque FR-Alert s'invite directement sur votre téléphone dès que vous entrez dans une zone à risque. Déployé depuis juin 2022, le système exploite les ondes radio plutôt que les SMS classiques ou messages RCS, pour éviter toute saturation du réseau en pleine urgence. Entre la canicule, que nous traversons en partie en ce moment, les feux de forêt et la menace terroriste, on comprend pourquoi l'État fait un rappel de son dispositif régulièrement utilisé un peu partout en France.