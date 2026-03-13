Une fois déclenchée, l'alerte dure trois heures, prolongeables si nécessaire. Pendant toute cette durée, les partenaires du dispositif s'engagent à diffuser le message toutes les 15 minutes. Sur le message, on retrouve le prénom et la description de l'enfant, la photo si disponible, le signalement du ou des suspects, la description du véhicule, le lieu et l'heure de l'enlèvement, et un numéro de téléphone unique pour que les témoins puissent contacter les enquêteurs. Une arrivée de FR-Alert pourrait rendre encore plus redoutable le protocole.