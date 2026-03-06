Ce qui est rassurant, d'un côté, c'est que ces campagnes ne visent pas monsieur ou madame Tout-le-Monde. Dans le viseur des hackers, on retrouve des journalistes, des hauts fonctionnaires, des élus, des avocats, ou des dirigeants de secteurs stratégiques. Des profils dont les données valent cher sur le marché cybercriminel. Ce qui rend ces logiciels espions particulièrement inquiétants, c'est qu'ils n'ont besoin de rien de votre part pour agir, ni clic ni erreur. Ils exploitent des failles inconnues (zero day) et opèrent dans l'ombre, parfois pendant des semaines.