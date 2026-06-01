Il y a ici un vrai enjeu financier. Il faut savoir qu'en Europe, les industriels doivent payer pour leurs émissions de CO 2 , c'est le principe du marché européen du carbone, où chaque tonne de gaz émise a un prix. Depuis le début de l'année, ce mécanisme s'applique aussi aux produits importés, ce qui représente, pour la seule filière acier, jusqu'à 7 milliards d'euros de quotas annuels, selon le président de QAIrbon, Hervé Hamy. Le problème, c'est que si personne ne mesure précisément ce que les usines rejettent vraiment, comment calculer ce que chacun doit payer ?