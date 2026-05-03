France 2030 ne finance pas n'importe quel projet spatial. Pour ce qui est de son enveloppe dédiée au spatial, le plan prévoit d'aider les acteurs du New Space français à s'imposer face aux géants américains et chinois, de soutenir des technologies vraiment nouvelles plutôt qu'améliorer l'existant, et surtout de répondre à des besoins concrets, ceux de la défense, de la sécurité civile ou encore de la surveillance environnementale, notamment. C'est sur ce troisième critère, l'utilité opérationnelle réelle, que le dossier de Loft Orbital a fait la différence auprès de l'État.