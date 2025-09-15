La start-up française Cailabs, référence mondiale de la photonique avancée, a levé 57 millions d'euros avec le soutien du ministère des Armées, pour ses technologies laser.
Le secteur spatial français marque des points. Cailabs, spécialiste français de la photonique avancée, a annoncé lundi une levée de fonds de 57 millions d'euros menée par le Fonds Innovation Défense et DefInvest, à l'origine du ministre des Armées. L'opération vise à industrialiser la production de stations de communication optique destinées aux plateformes militaires et civiles.
Une technologie laser qui change la donne et aide au développement de Cailabs
Les ambitions de Cailabs sont en train de prendre forme avec cette injection de capitaux. L'entreprise rennaise compte produire 50 stations terrestres optiques par an d'ici 2027, pour passer un cap dans son développement industriel.
Cette levée de fonds montre en tout cas l'engagement du ministère des Armées dans les technologies spatiales. NewSpace Capital, le Fonds du Conseil européen de l'innovation et Starquest Capital complètent le tour de table aux côtés des fonds publics français.
Le succès récent du projet Keraunos renforce la crédibilité de Cailabs. Nous parlons ici du satellite de démonstration, qui a validé l'efficacité des communications laser spatiales en 2024, ce qui permet de tester des liaisons haut débit sur plateformes mobiles.
Des avantages décisifs face aux technologies classiques
Les liaisons optiques développées par Cailabs offrent plusieurs avantages face aux communications radio traditionnelles. Elles garantissent des débits supérieurs, une discrétion accrue et échappent aux contraintes de régulation du spectre hertzien.
Jean-François Morizur, le cofondateur et PDG de Cailabs, souligne que cette levée « reflète nos bases solides et la confiance des investisseurs dans notre vision stratégique ». L'expansion internationale figure sans surprise parmi les priorités immédiates de l'entreprise, qui voit plus grand.
Du côté de l'Agence de l'innovation de défense (AID), on salue « la pertinence de faire appel au savoir-faire unique de nos acteurs du NewSpace », commente son directeur, Patrick Aufort. On rappelle que le projet Keraunos s'inscrit dans la Loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit le renforcement de la présence française dans l'espace.