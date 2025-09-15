Du côté de l'Agence de l'innovation de défense (AID), on salue « la pertinence de faire appel au savoir-faire unique de nos acteurs du NewSpace », commente son directeur, Patrick Aufort. On rappelle que le projet Keraunos s'inscrit dans la Loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit le renforcement de la présence française dans l'espace.