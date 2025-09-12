Copenhague a décidé de faire confiance au savoir-faire franco-italien pour protéger son ciel. Le ministère des Armées a confirmé, ce vendredi 12 septembre, la décision danoise d'acquérir le SAMP/T NG développé par Eurosam, un fabricant européen de missiles anti-aériens qui appartient aux Français Thales et MBDA, ainsi qu'à la branche italienne de MBDA. Alors que les menaces aériennes se multiplient et se rapprochent toujours plus de l'Europe de l'Ouest, le choix danois montre toute la volonté des alliés européens de se soutenir et de gagner en sophistication.