Le ministère des Armées indique, vendredi, que le Danemark a choisi le système de défense aérienne SAMP/T NG développé par la France et l'Italie. Voilà une décision qui renforce la coopération militaire en Europe.
Copenhague a décidé de faire confiance au savoir-faire franco-italien pour protéger son ciel. Le ministère des Armées a confirmé, ce vendredi 12 septembre, la décision danoise d'acquérir le SAMP/T NG développé par Eurosam, un fabricant européen de missiles anti-aériens qui appartient aux Français Thales et MBDA, ainsi qu'à la branche italienne de MBDA. Alors que les menaces aériennes se multiplient et se rapprochent toujours plus de l'Europe de l'Ouest, le choix danois montre toute la volonté des alliés européens de se soutenir et de gagner en sophistication.
Le choix danois renforce la défense européenne
Le ministère danois de la Défense a donc tranché en faveur du SAMP/T NG, qui est un système « nouvelle génération » pensé pour contrer les menaces aériennes les plus modernes. La décision renforce mécaniquement l'interopérabilité au sein de l'OTAN, ce qui est un atout non négligeable dans le contexte sécuritaire actuel.
Au-delà de l'aspect purement militaire, cette acquisition consolide l'axe de coopération entre Paris, Rome et Copenhague. La France et l'Italie voient ainsi leur expertise technologique reconnue par un partenaire nordique réputé exigeant, qui valide ici l'excellence de leur collaboration industrielle dans le domaine sensible de la défense aérienne. Mais entrons dans le vif du sujet.
La version ultra-moderne du système anti-missile mise en service dès 2026
De quoi parle-t-on, lorsqu'on évoque le SAMP/T NG ? Techniquement, il s'agit d'un système sol-air de moyenne portée terrestre, nous le disions, de nouvelle génération. Dans le détail, le SAMP/T NG intègre les dernières innovations radar et s'appuie sur le futur missile ASTER 30 B1 NT Extended Capability, qui sera en théorie capable de toucher une cible à 25 000 mètres d'altitude, dans un rayon de 150 kilomètres.
Le programme SAMP/T NG, lancé en 2021, répond aux défis posés par des menaces toujours plus rapides, furtives et manœuvrantes, qui nécessitent plus que jamais une approche technologique complètement repensée.
Déjà opérationnel dans l'armée de l'Air française et l'armée de Terre italienne, le SAMP/T classique prouve au quotidien sa fiabilité contre des avions et missiles balistiques de théâtre. Sa version « NG », qui sera mise en service en 2026, promet une efficacité décuplée grâce à sa conduite de tir modernisée, qui fera de l'Europe un acteur qui compte dans ce secteur.