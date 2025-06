Les ministres des Armées français et suédois ont signé ce mercredi depuis le salon international de l'aéronautique, un accord d'armement stratégique. La coopération militaire en question porte sur la surveillance aérienne, les missiles Meteor et la défense moyenne portée. Elle se concrétise d'ailleurs immédiatement, par l'acquisition de missiles Akeron MP et l'étude du système GlobalEye pour l'armée française.