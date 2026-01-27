La nouvelle flotte complètera l'actuelle constellation Pléiades Neo, qui dessert déjà des clients gouvernementaux et entreprises à travers le monde, avec une imagerie satellite de 30 cm, qui a notamment fait ses preuves lors de l'incendie monstre dans l'Aude, l'été dernier. « Ce programme renforcera notre standard d'excellence en termes de qualité, performance et fiabilité pour délivrer des images ainsi que des services et applications de géo-intelligence », explique Eric Even, le patron du Spatial Digital chez Airbus.