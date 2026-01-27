Airbus Defense and Space annonce mardi le lancement de son satellite Pléaides Neo Next pour début 2028. La nouvelle constellation offrira une résolution d'image record de 20 centimètres pour l'observation de la Terre.
Le géant Airbus vient de confirmer le calendrier de son programme Pléaides Neo Next, dont le premier décollera au début de l'année 2028 depuis le Centre Spatial Guyanais. Avec une résolution native bluffante de 20 centimètres, cette nouvelle génération promet des performances inédites en imagerie satellite. Un investissement majeur, qui vise à maintenir la domination européenne dans l'observation terrestre face à la concurrence américaine et chinoise.
Pléiades Neo Next, la nouvelle constellation d'observation d'Airbus
Le rendez-vous est pris pour début 2028, où sera déployé le premier satellite Pléiades Neo Next, qui s'envolera évidemment depuis Kourou, en Guyane française. C'est une fusée Vega C, construite par l'italien Avio, qui assurera la mise en orbite. Un choix 100% européen qui témoigne de la solidité de la filière spatiale du Vieux continent.
La nouvelle flotte complètera l'actuelle constellation Pléiades Neo, qui dessert déjà des clients gouvernementaux et entreprises à travers le monde, avec une imagerie satellite de 30 cm, qui a notamment fait ses preuves lors de l'incendie monstre dans l'Aude, l'été dernier. « Ce programme renforcera notre standard d'excellence en termes de qualité, performance et fiabilité pour délivrer des images ainsi que des services et applications de géo-intelligence », explique Eric Even, le patron du Spatial Digital chez Airbus.
D'ailleurs, les secteurs concernés et les applications seront multiples, comme vous pouvez l'imaginer. La constellation permettra de surveiller des zones militaires sensibles, d'optimiser les rendements agricoles, de suivre la déforestation, de planifier l'expansion d'une ville, de traquer les navires en mer et même de cartographier les dégâts après un séisme. Dans tous ces domaines, pouvoir distinguer un objet de 20 centimètres depuis l'espace change la donne.
Une réactivité opérationnelle inégalée pour les utilisateurs
La force du système, outre sa précision, sera sa sa réactivité opérationnelle hors norme. Les utilisateurs pourront programmer leurs prises de vue jusqu'à quelques dizaines de minutes avant le passage du satellite au-dessus de leur zone d'intérêt. Les images transiteront ensuite rapidement vers les stations terrestres ou la plateforme OneAtlas, ce qui permettra ces fameuses applications critiques dont nous parlions plus haut, en temps quasi réel.
En combinant les satellites actuels et les nouveaux, Airbus pourra photographier certains endroits de la Terre plusieurs fois par jour. C'est idéal, pour suivre l'évolution d'un incendie, d'une inondation ou d'un conflit « en direct ».Et la précision de géolocalisation sera, elle aussi, la meilleure du marché, assure Airbus.
En passant, le mastodonte européen ne se limite pas aux satellites. Il améliore dans le même temps son infrastructure au sol et développe même des capacités d'observation basées sur des plateformes stratosphériques. Une stratégie globale qui combine optique et radar pour offrir des services tous temps, de jour comme de nuit.