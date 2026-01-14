Airbus a lancé, par l'intermédiaire de sa filiale Airbus UpNext, un démonstrateur baptisé SpaceRAN, qui testera la 5G depuis l'orbite basse, avec le soutien de la France, pour atteindre la connectivité globale standardisée d'ici 2028.
Et si votre prochaine connexion 5G passait par l'espace ? Airbus UpNext a annoncé, ce mercredi 14 janvier 2026 depuis Toulouse, le projet SpaceRAN, un satellite intelligent capable de gérer les connexions mobiles comme le ferait une antenne terrestre. Contrairement aux satellites classiques qui renvoient bêtement les signaux vers la Terre, celui-ci les analysera et les optimisera en temps réel et en orbite, sur une plateforme Arrow reprogrammable à volonté.
SpaceRAN transforme les satellites en stations de base 5G
SpaceRAN réinvente la connectivité spatiale. La filiale d'Airbus utilise des satellites reprogrammables à distance, une première dans le secteur. Concrètement, ces engins pourront évoluer et se mettre à jour même après leur décollage, en gérant les connexions 5G comme le feraient des antennes classiques, mais depuis l'orbite. Ils pourront remplacer les antennes terrestres par des relais orbitaux capables de gérer la 5G en toute autonomie, et de couvrir les zones inaccessibles, comme les océans ou les déserts.
Le pari technique est intéressant, mais pas impossible, surtout pour la France, assez en avance sur le sujet. Plutôt que de simplement renvoyer les données vers le sol, le système les analyse et les optimise en vol. Airbus et ses partenaires espèrent ainsi une latence réduite, des débits (vitesses) importants et surtout une connectivité directe entre utilisateurs.
« L'exploration réussie de cette technologie débloquera des avantages dans divers secteurs », affirme Michael Augello, patron d'Airbus UpNext. L'aviation commerciale, les armées et les gouvernements font partie des acteurs qui pourront profiter de communications plus fluides et sécurisées. Une promesse séduisante, à condition que les tests soient concluants.
Un consortium français et européen pour viser la 6G
Pour faire de cette mission une réussite à terme, Airbus est plutôt bien entouré. Le géant a monté un consortium de choc avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom, le Français Eutelsat et neuf autres partenaires technologiques. Deux plateformes de test sont prévues, avec un banc d'essai au sol simulant l'environnement orbital, et une charge utile embarquée sur un satellite LEO (orbite terrestre basse) réel.
Le projet SpaceRAN, qui est financé par le plan France 2030 dans le cadre du projet Air!5G, incarne l'ambition française sur les réseaux futurs. Le gouvernement mise sur cette initiative pour positionner l'Hexagone parmi les pionniers de la connectivité spatiale, avec les premiers résultats attendus d'ici 2028, presque demain.
Au-delà de la 5G, qui a encore de beaux jours devant elle, c'est la 6G qui se prépare en coulisses. Ce démonstrateur servira de laboratoire pour imaginer les standards de demain, tout en faisant baisser les coûts actuels de transmission depuis l'orbite, pour le moment colossaux. SpaceRAN pourrait bien être la clé pour démocratiser cette technologie..