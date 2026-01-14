SpaceRAN réinvente la connectivité spatiale. La filiale d'Airbus utilise des satellites reprogrammables à distance, une première dans le secteur. Concrètement, ces engins pourront évoluer et se mettre à jour même après leur décollage, en gérant les connexions 5G comme le feraient des antennes classiques, mais depuis l'orbite. Ils pourront remplacer les antennes terrestres par des relais orbitaux capables de gérer la 5G en toute autonomie, et de couvrir les zones inaccessibles, comme les océans ou les déserts.