Le géant Airbus a annoncé, lundi, avoir décroché un méga-contrat auprès d'Eutelsat, pour fabriquer 340 satellites OneWeb supplémentaires. Une commande qui porte à 440 le nombre total de satellites commandés pour sécuriser la constellation européenne en orbite basse.
Le géant spatial européen Airbus Defense and Space vient de signer avec l'opérateur français Eutelsat pour la construction de 340 nouveaux satellites OneWeb. Ces derniers s'ajoutent aux 100 déjà commandés en décembre 2024. Les engins seront fabriqués à Toulouse dès la fin de l'année 2026, pour progressivement remplacer les premiers satellites de la constellation OneWeb, qui arrivent en fin de vie opérationnelle.
Une production 100% toulousaine pour les satellites d'Eutelsat
C'est une excellente nouvelle, aussi bien pour Eutelsat, déjà récemment renforcée par le soutien financier de l'État, que pour Airbus. Et c'est dans le sud-ouest de la France que l'aventure va continuer. Airbus va assembler cette nouvelle génération de satellites dans son usine toulousaine, sur une ligne de production fraîchement installée. Les premières livraisons sont attendues d'ici la fin de l'année, pour assurer la continuité d'une constellation qui compte déjà plus de 600 satellites en orbite basse (LEO).
Ces satellites, qui gravitent à 1200 kilomètres d'altitude, sont répartis sur douze plans orbitaux parfaitement synchronisés. Cette architecture permet d'offrir une connexion internet haut débit à faible latence partout sur la planète, même dans les zones les plus reculées. C'est un atout majeur pour les clients d'Eutelsat qui dépendent de cette couverture mondiale.
Le contrat signé entre Airbus et Eutelsat témoigne des liens qui unissent depuis des années les deux acteurs. « Airbus est un partenaire et fournisseur clé d'Eutelsat depuis plus de 30 ans, et cette commande renforce encore davantage notre relation », souligne Alain Fauré, directeur d'Airbus Space Systems. Une collaboration qui confirme aussi l'expertise française sur le marché des satellites LEO.
Des satellites améliorés pour performer plus longtemps
La nouvelle fournée de satellites n'a pas que pour seul objectif le remplacement des plus anciens. Les nouveaux satellites intègrent plusieurs améliorations technologiques, comme des canaliseurs numériques avancés qui optimisent le traitement des données directement à bord. L'objectif, pour Eutelsat, est de gagner en efficacité et en flexibilité pour mieux répondre aux besoins clients.
L'architecture a ainsi été entièrement repensée pour maximiser les performances opérationnelles sur le long terme. Une nécessité pour assurer la pérennité du service auprès d'une clientèle en pleine croissance. Eutelsat prévoit aussi d'explorer de nouveaux cas d'usage grâce aux capacités d'embarquement pour charges utiles hébergées.
« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur notre partenaire de longue date, Airbus », s'est au passage félicité Jean-François Fallacher, PDG d'Eutelsat. L'entreprise peut envisager l'avenir plus sereinement.