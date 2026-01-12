C'est une excellente nouvelle, aussi bien pour Eutelsat, déjà récemment renforcée par le soutien financier de l'État, que pour Airbus. Et c'est dans le sud-ouest de la France que l'aventure va continuer. Airbus va assembler cette nouvelle génération de satellites dans son usine toulousaine, sur une ligne de production fraîchement installée. Les premières livraisons sont attendues d'ici la fin de l'année, pour assurer la continuité d'une constellation qui compte déjà plus de 600 satellites en orbite basse (LEO).