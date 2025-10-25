Le Haut Conseil pour le climat (HCC), l'organe d'expertise indépendant consulté lors de l'instruction, a confirmé en juillet 2025 que l'objectif de -40% reste atteignable. L'organisme émet toutefois des réserves. Il estime, par exemple, que la coordination entre ministères pourrait être améliorée. Il ajoute aussi que plusieurs textes de planification accusent du retard (la troisième stratégie bas-carbone n'est toujours pas publiée), et que le rythme de décroissance des émissions ne ralentit légèrement. Mais globalement, le HCC juge la trajectoire soutenable, à condition de maintenir le cap. Pas de triomphalisme, donc, mais une validation prudente.