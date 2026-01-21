En revanche, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, ce déluge de protons embrase le ciel (dans le sens magnétique du terme) et soumet les équipements à rude épreuve : satellites, puces GPS, modems des mégaconstellations, serveurs de données en orbite, ISS (Station Spatiale Internationale), etc. Ne bénéficiant pas de notre protection gazeuse, les circuits électroniques qu'ils intègrent encaissent et réagissent de manière erratique.

Dans le vide spatial, ces particules s'immiscent de partout, interférant avec les capteurs et saturant les instruments. Les prévisionnistes ont d'ailleurs rapporté des pertes de données temporaires, car l'intensité du flux était telle qu'elle a dégradé les capacités de mesure des satellites d'observation. Un trop-plein d'énergie qui les a complètement aveuglés, les systèmes de bord ne parvenant plus à distinguer les données réelles des interférences causées par la tempête.

Elle est aussi risquée pour les astronautes, qui se voient exposés à des doses de radiations bien plus élevées, mais également pour les équipages et les passagers des vols commerciaux. Certains étant plus touchés que d'autres, notamment ceux empruntant les routes polaires, des raccourcis essentiels pour les compagnies aériennes effectuant des liaisons entre l'Europe et la côte ouest américaine ou entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Des lignes comme Paris-Seattle, Londres-Tokyo, Newark-Singapour ou New York-Hong Kong survolent ces zones où le bouclier magnétique terrestre est le plus faible.

Là, au sommet du globe, le champ magnétique ne parvient plus à dévier les protons ; au contraire, ses lignes de force sont de véritables entonnoirs qui guident les particules chargées vers les basses altitudes. Les avions concernés ont donc été déroutés vers des latitudes plus proches de l'équateur, même si le trajet est forcément plus long et coûteux. C'est la règle : un avion de ligne n'a pas l'autorisation de s'engager dans une zone où il ne peut pas communiquer avec les secours ou le contrôle aérien. Comme les particules saturent l'ionosphère, les communications HF (indispensables au-dessus des océans et des pôles) sont impossibles et le « mur » électromagnétique dressé par les protons bloque toute transmission, isolant l'aéronef et son équipage du reste du monde.

Le maximum du 25ème pic solaire étant prévu pour ce début d'année 2026, il n'est pas dit que notre astre se soit vidé de toutes ses humeurs. Il pourrait très bien gronder à nouveau, mais de nature imprévisible, le reste du cycle pourrait tout aussi bien s'essouffler prématurément. Même si, statistiquement parlant, le pic est franchi, des régions actives peuvent encore se former et déclencher des tempêtes de classe X ou des événements S4/S5 à tout moment, comme celui de ce lundi. Il ne faut pas vendre la peau du Soleil avant qu'il ne soit couché et qu'il n'entame sa sieste de fin de cycle !