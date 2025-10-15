Les causes exactes de cette anomalie restent encore débattues, mais les chercheurs ont une hypothèse à proposer, étayée désormais par de solides indices. Les données géophysiques actuelles établissent une forte corrélation entre l'évolution de la SAA et le superpanache africain (ou LLSVP en anglais, African Large Low-Shear-Velocity Province).

Situé sous le continent africain, c'est une portion du manteau concentrant des matériaux plus chauds, moins denses et différents, d'un point de vue chimique, des roches environnantes. Une anomalie géothermique qui pourrait perturber les échanges de chaleur entre le noyau et le manteau, et influencerait à plus grande échelle l'intensité du champ magnétique terrestre. Il agirait donc comme une zone de turbulence à la base du manteau, en modifiant la fuite de la chaleur depuis le noyau et en désorganisant les courants de convection.

Inutile de céder à la panique néanmoins, ces perturbations n’ont pas de conséquence directe pour la vie à la surface ; du moins pour l’instant. Toutefois, elles ont déjà des effets mesurables sur certains de nos instruments. Dans la zone de l’anomalie, les satellites en orbite basse traversent un environnement où la protection magnétique est plus faible : ils y sont donc plus exposés aux particules solaires. Des passages à risque, qui leur font subir des pics de radiation, des dysfonctionnements électroniques et, parfois, des pannes mécaniques.



Même la Station spatiale internationale (ISS) doit se prémunir lorsqu'elle orbite au-dessus de la SAA et adapter ses opérations afin d'éviter tout endommagement de ses appareils embarqués. Certains vols transatlantiques à haute altitude sont aussi concernés ; les compagnies aériennes surveillant en permanence l'activité solaire pour que leurs aéronefs suivent des plans de vol évitant cette zone si nécessaire.

Au cours des 20 dernières millions d’années, la Terre a connu plusieurs centaines d'inversions complètes de polarité : le nord devenant le sud, et inversement. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 780 000 ans : c'est donc bien un cycle naturel de notre planète, et d'un point de vue géophysique la variation de la SAA n'est pas franchement exceptionnelle. Ce qui l'est, en revanche, c'est la rapidité de l'évolution observée depuis 2014 ; pour le moment aucun modèle ne parvient à expliquer pourquoi elle est si intense.

Il n'y a absolument aucune crainte à avoir sur un potentiel affaiblissement général du champ magnétique, un scénario complètement improbable au regard de l'histoire géologique de notre planète. Une faiblesse observée comme celle de la SAA n'est rien d'autre qu'un effet superficiel. Rappelons tout de même que la Terre a connu bien pire : de violentes inversions (Brunhes-Matuyama, Lagrange, etc.), sans qu'elle n'en subisse la moindre conséquence climatique ou biologique.