En 2018, lorsque la sonde InSight s'est posée sur la surface roussie de Mars, elle avait pour objectif d'écouter battre le cœur de la planète grâce à ses sismomètres. En quatre ans d'activité, elle a pu capter des séismes secouant la planète, ce qui lui a permis par le même temps de sonder ses entrailles.

Grâce à elle, nous avons su que le noyau de Mars était liquide, ce qui, en soi, était déjà une grande révélation. Une étude plus récente, publiée le 3 septembre dans la revue Nature, menée par Huixing Bi (Université des sciences et technologie de Chine) et ses collègues, vient de nous apporter un véritable scoop. Sous la couche liquide de ce noyau se cache… un noyau interne solide, exactement comme celui de notre belle planète bleue.

C'était une question qui taraudait les scientifiques depuis des années : la planète rouge avait-elle une structure géologique interne comparable à la nôtre ? Était-elle capable de générer, dans le passé, un champ magnétique protecteur comme celui de la Terre ? Ce noyau de 610 km de rayon prouve peut-être que Mars a pu, dans ses jeunes années, abriter une véritable « dynamo » interne, le moteur de son champ magnétique disparu.

Pourquoi est-ce si important ? Car une planète possédant un champ magnétique a pu un jour conserver une atmosphère plus dense, propice à l'existence de l'eau liquide et potentiellement protectrice pour d'éventuels êtres vivants primitifs. Sans ce bouclier, les vents solaires frappent directement la haute atmosphère, arrachant peu à peu les particules de gaz et les projetant dans l’espace. Un processus appelée érosion atmosphérique, tellement puissant qu'il peut transformer une planète tempérée et humide en un désert froid et sec comme Mars l'est aujourd'hui. Comprendre pourquoi Mars a perdu son magnétisme, c'est aussi comprendre un grand chapitre de son histoire géologique : le moment où son noyau interne a cessé d’alimenter sa dynamo planétaire, ce qui l'a conduite à devenir le monde inhospitalier qu'explorent les rovers Perseverance ou Curiosity.