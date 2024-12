La mission de rapatriement des échantillons martiens fait flamber le chéquier. Estimée à plus de 11 milliards de dollars et potentiellement étalée sur 20 ans, cette entreprise demande une réinvention permanente. La NASA et l'ESA collaborent pour concevoir un programme ambitieux qui prévoit d'envoyer des vaisseaux spatiaux récupérer les échantillons scellés par Perseverance.

Sept entreprises ont proposé des solutions innovantes, avec la réutilisation des atterrisseurs lunaires Artemis et une refonte complète du voyage de retour. L'objectif demeure inchangé, il s'agit toujours de rapporter sur Terre les premiers échantillons directement collectés depuis la surface martienne, potentiellement porteurs de signes de vie microbienne ancienne.

Un pas de plus pour la NASA et sa mission « Moon to Mars », qui vise l'exploration humaine future de la planète rouge.