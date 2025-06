C'est la planète de notre système solaire qui entretient la relation la plus étroite avec le Soleil. Mercure est aussi connue pour sa surface cabossée et son atmosphère quasi inexistante. Les missions Mariner 10 puis MESSENGER ont permis de cartographier ses falaises abruptes, ses crêtes allongées et ses lignes de fracture. Jusqu’ici, les scientifiques expliquaient ces reliefs par une contraction progressive de la planète au fil du temps, conséquence directe de son refroidissement interne.

Mais des chercheurs de l’Université de Berne viennent d’ajouter une pièce au dossier. En modélisant les effets des forces de marée exercées par le Soleil, ils ont mis en évidence une autre forme de pression, plus discrète mais continue, qui aurait pu orienter ou renforcer certaines déformations tectoniques.