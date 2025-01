Vankovic

« Or, l’orbite elliptique d’HD 20794 d pourrait compromettre cette stabilité, créant alternativement des périodes où l’eau se vaporise et d’autres où elle se solidifie »

Et donc ? Inhabitable sans une technologie qui permette de pallier à l’indisponibilité périodique de l’eau. Et une source d’énergie qui permettent d’y vivre lors des périodes glaciales.

On a tout sous la main, la Terre, et on fait quoi ? On la détruit, et toutes les tentatives de la sauver sont réduites à néant par une minorité au pouvoir en quête de profit.

Cela reste un rêve utopique pour l’Humanité, pas d’exode possible si on est incapable de sauver notre propre planète D’ABORD. Ce sera la preuve que nous sommes prêts à passer à un projet plus audacieux.

Sinon ce sera l’échec assuré, à un prix démesuré.