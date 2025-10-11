Le Soleil émet en continu un flux de plasma, le vent solaire, dans lequel se forment ces fameuses tornades. De taille intermédiaire (elles varient de près de 5 000 à 9,6 millions de kilomètres de large), elles sont trop petites pour être capturées par les modèles simulant les grandes éjections de masse coronale. Inversement, elles sont trop grandes pour les simulations dédiées à la dynamique du vent solaire ; un casse-tête pour les astrophysiciens. La tempête géomagnétique de mai 2024 ayant causé d'importants dommages, elle a convaincu la NASA et la National Science Foundation de financer cette étude et de nouveaux projets pour détecter ces vortex.

Leur champ magnétique, s'il est mal anticipé, peut se révéler redoutable : « Notre simulation montre que le champ magnétique dans ces vortex peut être suffisamment intense pour déclencher une tempête géomagnétique et causer de vrais problèmes », souligne Chip Manchester, professeur à l’Université du Michigan et co-auteur de l’étude.

Son équipe est parvenue, pour la première fois, à reproduire la formation de ces tourbillons dans une simulation numérique à très grande échelle, couvrant des structures allant jusqu'à trois fois le diamètre de la Terre et descendant à quelques milliers de kilomètres seulement. Elles apparaissent quand une éjection de masse coronale traverse un vent solaire plus lent : le flux rapide « repousse » la matière, créant des spirales de plasma et de champ magnétique. « C’est un peu comme la neige qu’un chasse-neige expulse sur le côté », illustre Chip Manchester. Si certaines disparaissent aussitôt, d’autres, plus durables, se forment suite à la collision de courants de vent solaire soufflant à des vitesses différentes.

Le principal obstacle reste leur observation. Aujourd’hui, la plupart des sondes solaires sont placées au point de Lagrange L1, entre la Terre et le Soleil, et ne mesurent le vent solaire qu’à un seul endroit à la fois. Impossible, dans ces conditions, de reconstituer la structure complète d’un phénomène aussi étendu et mouvant.

« C’est un peu comme vouloir suivre un ouragan avec un seul anémomètre », ironise Chip Manchester. Un ouragan est surveillé par une flotte entière d’instruments capables de suivre sa formation et son déplacement, sinon on ignorerait totalement sa dynamique interne. Dans l'espace, un tel maillage n'existe pas, un vide que cette équipe souhaite donc combler.