Mais qu'est-ce qui a donc pu changer du côté du Pôle sud ? Selon les spécialistes, il ne s'agirait malheureusement pas d'une inversion de la tendance sur le long terme, mais simplement le résultat d'une anomalie climatique ayant entraîné une forte augmentation des précipitations durant cette période, avec beaucoup de neige et un peu de pluie qui seraient tombées sur le continent dans un volume anormalement élevé.

Résultat, entre 2021 et 2023, la calotte glaciaire de l'Antarctique a vu sa masse croître en moyenne de 119 milliards de tonnes par an, alors qu'elle perdait entre 2011 et 2020 en moyenne une masse de 157 milliards de tonnes par an. Durant cette brève période de répit, quatre glaciers de l'Antarctique oriental qui enregistrait des pertes accélérées de glace, ont abruptement vu leur masse augmenter.

Malheureusement, preuve du côté éphémère de cette bonne nouvelle, les dernières données enregistrées par la NASA montrent que le niveau de la calotte glaciaire en 2025 est déjà revenu à ce qu'il était à peu près en 2020.