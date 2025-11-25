Situé à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds, le noyau externe terrestre (un océan bouillonnant de métaux en fusion) génère le champ magnétique qui protège notre planète des ardeurs de notre étoile : vents solaires ou éjections de masse coronale, par exemple. Sans lui, l'atmosphère terrestre n'existerait tout simplement pas et la vie n'aurait jamais pu se développer sur Terre.

C'est dans cette enveloppe protectrice, la magnétosphère, que se trouve un plasma (gaz chauffé et ionisé composé d'un mélange de particules chargées électriquement) qui circule en suivant des lignes imaginaires, les lignes de champ.

De nos jours, l'organisation du champ magnétique terrestre est, en théorie, fondamentalement comprise : certaines lignes sont dites « fermées », car elles partent de la Terre pour y revenir ; d’autres sont « ouvertes », lorsqu’elles se prolongent dans l’espace et croisent les flux de plasma solaire. C’est dans cette région que le champ magnétique s’agite le plus vivement : les lignes peuvent s'y rompre avant de se reconnecter (un phénomène appelé reconnexion magnétique), entraînant des transferts d’énergie et de plasma.

Néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, jamais nous n'avions observé ces torsions, propres à l'environnement solaire : les « magnetic switchbacks », de brusques revirements durant lesquels une ligne de champ change brièvement de direction avant de revenir à son état premier.

Emily McDougall et Matthew Argall, physiciens de l’Université du New Hampshire, sont les premiers à avoir détecté cette structure, en analysant les mesures de la mission MMS (Magnetospheric Multiscale) de la NASA. Leurs résultats ont été publiés au mois de septembre dans la revue Journal of Geophysical Research: Space Physics.