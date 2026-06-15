Après le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 donné il y a quelques jours, les chercheurs en sécurité informatique assistent à une cyberoffensive d'une maturité technique redoutable, braquée directement sur l'écran de nos smartphones. En détournant avec habileté la passion des supporters, les pirates combinent la rapidité de l'IA générative, qui les aide à fabriquer des sites miroirs parfaits en quelques minutes, et la viralité des applications comme WhatsApp pour propager de faux concours. Qu'il s'agisse de piéger un fan avec de faux billets ou d'utiliser le téléphone d'un salarié pour pirater les serveurs cloud de son entreprise, le Mondial est, en plus de ses polémiques presque politiques, bien infesté par les cybercriminels, comme nous le font remarquer les sociétés cyber CybelAngel et Zimperium ce lundi.