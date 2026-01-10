On l'a vu, les cybercriminels savent que désormais, les boîtes mails, surtout celles des professionels, sont bien mieux protégées qu'avant. Pourtant, comme ils cherchent toujours à avoir un métro d'avance, ils ont trouvé le moyen de continuer d'utiliser les e-mails comme appât de leur phishing.

Ainsi, ils envoie un simple e-mail anodin, une invitation à rejoindre une réunion Zoom, un itinéraire à transférer directement à son smartphone dans Google Maps, ou encore un module supplémentaire à installer dans une application de la suite bureautique de la boîte. Pas de quoi éveiller le moindre soupçon au destinataire, qui va suivre les instructions, mais à la place d'un lien à cliquer, on lui demande de flasher un QR code et donc, d'utiliser son smartphone. Il laisse tomber l'e-mail et s'exécute. Comme les outils de sécurité ne peuvent rien analyser, car aucune URL n’est visible, que l'utilisateur ne lit pas une adresse ni un lien suspect, c'est en totale confiance qu'il scanne « juste » une image.

Une fois le QR code flashé, le téléphone affiche une page web qui reprend l’apparence du service cité dans le message. Logo, couleurs, mise en page, tout correspond. L’écran du smartphone affiche moins les détails, ce qui rend les incohérences plus difficiles à repérer. L’utilisateur saisit alors ses identifiants comme il le ferait habituellement. Et voilà. À ce moment précis, les informations sont redirigées ni vu ni connu vers un serveur contrôlé par l’attaquant.

Le FBI insiste sur ce point dans son communiqué. Les protections mises en place sur les messageries fonctionnent surtout sur les liens visibles et sur le contenu textuel. Le QR code court-circuite ces vérifications. L’attaque ne passe plus par le navigateur de l’ordinateur, mais par le téléphone personnel ou professionnel, souvent moins surveillé et moins équipé en outils de détection.

C'est aussi la raison pour laquelle ces campagnes ciblent fréquemment les environnements de travail. Dans un cadre professionnel, scanner un QR code pour accéder à un document partagé ou valider une action courante ne surprend personne. Le geste paraît logique, surtout lorsque le message évoque une urgence ou une action attendue. Quelques secondes suffisent pour que les identifiants changent de mains.