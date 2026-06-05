Coupe du monde 2026 : ces arnaques sont déjà prêtes à piéger les fans

Un token baptisé $WORLDCUP circule sur la blockchain Solana depuis la mi-mai 2026. Qui est derrière ? Personne ne le sait précisément, ce qui n'a pas vraiment de quoi rassurer. On ne trouve aucun audit de sécurité indépendant, ni aucun lien officiel avec la FIFA. Sa mécanique ressemble à un "rug pull". Concrètement, il s'agit de faire monter artificiellement le cours d'un actif pour attirer des investisseurs, puis de retirer la liquidité.

En parallèle, les faux domaines de réservation d'hôtels, de vols et de billets ont connu un pic d'enregistrement en avril 2026, soit deux mois avant le coup d'envoi. Les marques d'hébergement représentent 56% des domaines frauduleux recensés. En parallèle, plus de 35 applications mobiles imitant des bookmakers légaux ont été publiées sur le Play Store ces six derniers mois. Le rythme de publication des apps frauduleuses serait 60 fois supérieur à la même période l'année dernière.

Les experts soulignent par ailleurs qu'un tiers des partenaires officiels de la FIFA ne dispose pas d'un protocole DMARC correctement configuré. Pour mémoire, le DMARC est un mécanisme d'authentification des emails permettant de vérifier qu'un message provient bien du domaine qu'il revendique. Sans cette protection, un attaquant peut se faire passer pour un fournisseur officiel et convaincre un service comptable de valider un virement frauduleux.