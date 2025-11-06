La tournée latino-américaine de FamousSparrow est aussi le signe des tensions croissantes entre Washington et Pékin pour l'influence dans la région. Entre juin et septembre, ce groupe chinois a multiplié les intrusions dans des entités gouvernementales argentines, équatoriennes, guatémaltèques, honduriennes et panaméennes. Le contexte est explosif, avec une administration Trump qui pousse agressivement pour réduire l'emprise financière chinoise autour du canal de Panama tout en se rapprochant de l'Équateur, pays où l'influence de Pékin s'était pourtant renforcée ces dernières années. Pour le Honduras et le Guatemala, ces cyberattaques pourraient viser à sonder leurs intentions concernant leurs relations avec Taïwan. Pékin cherche manifestement à anticiper les mouvements diplomatiques américains.