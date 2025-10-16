Les Nord-Coréens ne misent pas que sur la prouesse technique, ils excellent aussi dans la manipulation psychologique. Leur opération « Contagious Interview » (nom donné par les chercheurs de Palo Alto Networks) exploite le recrutement professionnel comme cheval de Troie. Concrètement, les espions créent de faux profils LinkedIn ultra-crédibles de recruteurs travaillant pour des entreprises crypto fictives comme BlockNovas ou SoftGlideLLC, avec sites web professionnels et présence sur les réseaux sociaux. Ils démarchent ensuite des développeurs informatiques, surtout ceux qui bossent dans les cryptomonnaies, avec des offres d'emploi alléchantes, avant de basculer discrètement vers Telegram ou Discord.