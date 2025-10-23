La Corée du Nord mise gros sur les drones militaires, mais son retard technologique l'oblige à s'intéresser à la propriété intellectuelle occidentale. Le chercheur explique que « depuis près de trois ans, le groupe conserve une stratégie stable : déployer ScoringMathTea et trojaniser des applications open source. Ce modus operandi, bien que prévisible, offre un polymorphisme suffisant pour contourner certaines détections, sans pour autant masquer l'identité du groupe. » Autrement dit, même si on les reconnaît, ils arrivent encore à passer entre les mailles du filet.