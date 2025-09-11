EggStreme, c'est le nom de cette nouvelle génération de menaces persistantes avancées (APT) chinoises, repérée par les experts de Bitdefender. Ces derniers expliquent que le kit malveillant chinois intègre des capacités d'espionnage avancées, avec des enregistreurs de frappe notamment et de nombreuses commandes destinés à exfiltrer des données. Des cibles stratégiques militaires, aux Philippines entre autres, sont dans le viseur du malware.