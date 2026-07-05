Autrement dit, l'appareil qui fait peur au moment de l'achat devient, une fois branché, presque discret sur la facture. Pour affiner ce calcul selon la puissance exacte de votre propre appareil, notre mode d'emploi sur le coût électrique horaire d'un climatiseur mobile détaille la formule à appliquer, BTU et EER compris. Le vrai obstacle n'est donc pas dans le compteur électrique, il est dans le prix affiché en magasin.

Reste que cette efficacité a un prix au-delà du ticket de caisse. Contrairement au ventilateur, qui n'abaisse pas la température mais aide seulement le corps à mieux évacuer sa chaleur, un climatiseur mobile fait réellement baisser celle de la pièce, généralement de 3 à 5°C en usage bien réglé. Comptez entre 60 et 65 décibels à pleine puissance pour la plupart des modèles, l'équivalent d'une conversation animée, et un fonctionnement qui suppose un calfeutrage soigné de la fenêtre : un monobloc mal installé aspire par les interstices l'air chaud qu'il vient d'expulser, ce qui plombe son rendement réel. Un kit de calfeutrage universel, vendu quelques euros en grande surface de bricolage, referme ces interstices autour du tuyau d'évacuation sur une fenêtre battante ou coulissante et limite cette déperdition.