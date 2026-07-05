Après un court répit, la chaleur revient dès le 6 juillet avec un pic annoncé autour de 36°C. Avant de céder à la panique et de foncer acheter un climatiseur mobile, un rapide calcul s'impose.
L'accalmie aura été de courte durée. Après l'épisode caniculaire historique de juin, marqué par la journée la plus chaude jamais mesurée en France, la moitié nord retrouve des températures de saison ce week-end. Mais Météo-France est formelle : la chaleur revient dès ce week-end du 4 juillet, avec un pic attendu dans le courant de la semaine prochaine, jusqu'à 36°C dans le Sud de la France et un écart de 3 à 5°C au-dessus des normales sur une large partie du pays. Moins violent qu'en juin, où certains relevés avaient dépassé les 10°C d'écart, mais suffisant pour relancer la question qui agite tous les foyers sans climatisation : faut-il investir avant que les rayons de bricolage ne se vident à nouveau ? Plutôt que de céder au réflexe, on a fait tourner les chiffres.
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Le ventilateur, un pari presque gratuit
On l'a détaillé récemment : bien utilisé, un simple ventilateur peut vraiment rafraîchir un logement, à condition de le retourner vers l'extérieur une fois la nuit tombée. Reste la question du portefeuille. Un modèle correct, comme le Rowenta Turbo Silence Extreme, coûte autour de 170 euros à l'achat. Les premiers prix descendent sous les 30 euros.
Et côté facture, l'addition est presque anecdotique : un ventilateur tourne en général autour de 50 watts, soit à peine 0,4 kWh pour huit heures d'utilisation nocturne. Même en le faisant tourner vingt nuits durant l'été, au tarif réglementé actuel de 0,194 euro le kWh en option Base, la note dépasse à peine deux euros sur la saison. Le ventilateur reste ce qu'il a toujours été : l'appareil que l'on n'a jamais vraiment besoin de justifier.
Le climatiseur mobile, plus raisonnable qu'il n'y paraît
C'est là que les idées reçues méritent d'être bousculées. Un climatiseur mobile monobloc correct se négocie entre 200 et 600 euros, et jusqu'à 1 000 euros pour le Midea PortaSplit, la star de cette année et en rupture de stock continue depuis la fin du mois de juin 2026. Une somme qui fait hésiter, et c'est souvent la consommation électrique qu'on imagine responsable du vertige. Or nos mesures disent l'inverse : sur une saison complète, à raison de quatre heures d'utilisation par jour pendant 90 jours, le coût de fonctionnement oscille entre 22 et 61 euros selon la puissance et la classe énergétique du modèle.
Autrement dit, l'appareil qui fait peur au moment de l'achat devient, une fois branché, presque discret sur la facture. Pour affiner ce calcul selon la puissance exacte de votre propre appareil, notre mode d'emploi sur le coût électrique horaire d'un climatiseur mobile détaille la formule à appliquer, BTU et EER compris. Le vrai obstacle n'est donc pas dans le compteur électrique, il est dans le prix affiché en magasin.
Reste que cette efficacité a un prix au-delà du ticket de caisse. Contrairement au ventilateur, qui n'abaisse pas la température mais aide seulement le corps à mieux évacuer sa chaleur, un climatiseur mobile fait réellement baisser celle de la pièce, généralement de 3 à 5°C en usage bien réglé. Comptez entre 60 et 65 décibels à pleine puissance pour la plupart des modèles, l'équivalent d'une conversation animée, et un fonctionnement qui suppose un calfeutrage soigné de la fenêtre : un monobloc mal installé aspire par les interstices l'air chaud qu'il vient d'expulser, ce qui plombe son rendement réel. Un kit de calfeutrage universel, vendu quelques euros en grande surface de bricolage, referme ces interstices autour du tuyau d'évacuation sur une fenêtre battante ou coulissante et limite cette déperdition.
Pour les logements sous les toits, particulièrement exposés à la chaleur, des kits spécifiques existent aussi pour les fenêtres Velux, où celle-ci s'accumule différemment que sur une fenêtre classique. Bien posés, ils évitent qu'un logement fraîchement rafraîchi ne se réchauffe à nouveau par la moindre fissure. Le climatiseur mobile n'est donc pas une solution miracle qu'on pose et qu'on oublie : c'est un outil qui, comme le ventilateur, exige d'être bien utilisé, et bien calfeutré, pour tenir ses promesses.
Le seuil qui doit vraiment guider la décision
Remis côte à côte, les deux budgets parlent d'eux-mêmes : deux euros de consommation sur la saison pour le ventilateur, contre 22 à 61 euros pour un climatiseur mobile, sans compter les 200 à 600 euros d'achat. Mais ce n'est pas un calcul de rentabilité financière qu'il faut faire, un ventilateur ne remplaçant de toute façon jamais un vrai froid. C'est un calcul d'usage.
Combien de nuits par été, malgré des volets fermés en journée et une ventilation croisée bien menée le soir, la température intérieure refuse-t-elle de redescendre sous les 26-27°C ? Dans un logement traversant et correctement isolé, la méthode du ventilateur suffit généralement à encaisser les cinq à dix nuits de vraie canicule que compte une année moyenne en France. Le calcul change en revanche pour les logements sous les toits, exposés plein sud, non traversants, ou pour les foyers avec un enfant en bas âge, une personne âgée ou fragile. Dans ces cas-là, ce ne sont plus quelques degrés de confort qui se jouent, mais une vraie question de tenue physique face à la chaleur. Si vous n'en pouvez plus et n'arrivez plus à dormir, votre santé est en jeu.
Pour l'instant, la réponse tient donc en une phrase : pour la majorité des foyers français, la combinaison ventilateur et ventilation croisée reste largement suffisante, et son coût quasi nul en fait un pari sans risque. Mais Météo-France l'annonce sans détour : l'été 2026 s'annonce plus chaud que la normale, et l'épisode du 6 au 14 juillet pourrait n'être qu'un prélude. Si les canicules qui se succèdent finissent par dépasser les dix, quinze, vingt nuits invivables par an, même dans les régions habituellement plus fraiches comme dans le Nord de la France, le calcul du seuil d'usage penchera mécaniquement vers l'achat d'un climatiseur monobloc.
La vraie question n'est peut-être plus de savoir s'il faut craquer cet été, mais combien de canicules il faudra encore avant que le climatiseur mobile devienne, pour tout le monde, aussi banal que le ventilateur.