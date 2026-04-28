Le cœur de la réforme : le B2B domestique soumis à la TVA

Le noyau dur de la réforme concerne les opérations entre assujettis à la TVA établis en France, qui entrent dans le champ de la TVA en France et pour lesquelles les règles françaises de facturation s’appliquent. Dit plus simplement, la facturation électronique vise d’abord les échanges B2B domestiques entre professionnels assujettis.

Les entreprises concernées même sans TVA facturée

Le fait de ne pas facturer la TVA ne suffit pas à sortir du dispositif. Une entreprise en franchise en base, un micro-entrepreneur ou, plus largement, une structure qui émet des factures sans TVA peut tout de même être concerné par la réforme. À l’inverse, une association à but non lucratif non soumise à la TVA n’a pas l’obligation d’émettre ni de recevoir des factures électroniques.

Le rôle décisif du type de clientèle

Le périmètre change aussi selon les clients de l’entreprise. Si celle-ci facture des professionnels établis en France et assujettis à la TVA, elle entre dans le champ de la facturation électronique. Si elle facture des particuliers, des associations non assujetties ou des clients établis hors de France, on bascule alors, selon les cas, dans le e-reporting. Dans ce cadre, il ne s’agit plus d’envoyer une facture électronique au sens strict au client via le dispositif, mais de transmettre certaines données à l’administration.

Les opérations exclues ou partiellement concernées

Certaines opérations restent hors champ. C’est le cas des opérations situées hors du champ de la TVA. De même, certaines opérations exonérées de TVA et dispensées de facturation au titre des articles 261 à 261 E du CGI ne sont pas concernées en émission. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise échappe totalement à la réforme. En tant qu’acheteur professionnel, elle peut malgré tout devoir recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs.