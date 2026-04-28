La réforme de la facturation électronique est souvent présentée comme un simple changement de format. En réalité, elle modifie surtout la manière d’émettre, de recevoir et de transmettre les données de facturation à l’administration. À partir du 1ᵉʳ septembre 2026, toutes les entreprises concernées devront au minimum être capables de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée. Pour une partie d’entre elles, il faudra aussi émettre dans ce nouveau cadre et transmettre des données de transaction ou de paiement à l’administration.
La bonne grille de lecture est donc la suivante : la réforme ne se résume pas à “faire des PDF propres”, ni même à “avoir un logiciel de facture”. Elle impose un canal de transmission encadré, un socle de données structurées et, dans de nombreux cas, un vrai choix logiciel.
C’est précisément pour cela que le sujet dépasse la conformité pure et simple et devient aussi un sujet d’équipement.
Qui est concerné par la facturation électronique ?
Pour s’auto-qualifier, l’administration renvoie à quatre critères principaux :
- La taille de l’entreprise ;
- La typologie de la clientèle ;
- La nature de l’activité ;
- Le régime de TVA.
En pratique, cela permet de distinguer ce qui relève réellement de la facturation électronique, ce qui relève du e-reporting et ce qui reste hors du dispositif.
Le cœur de la réforme : le B2B domestique soumis à la TVA
Le noyau dur de la réforme concerne les opérations entre assujettis à la TVA établis en France, qui entrent dans le champ de la TVA en France et pour lesquelles les règles françaises de facturation s’appliquent. Dit plus simplement, la facturation électronique vise d’abord les échanges B2B domestiques entre professionnels assujettis.
Les entreprises concernées même sans TVA facturée
Le fait de ne pas facturer la TVA ne suffit pas à sortir du dispositif. Une entreprise en franchise en base, un micro-entrepreneur ou, plus largement, une structure qui émet des factures sans TVA peut tout de même être concerné par la réforme. À l’inverse, une association à but non lucratif non soumise à la TVA n’a pas l’obligation d’émettre ni de recevoir des factures électroniques.
Le rôle décisif du type de clientèle
Le périmètre change aussi selon les clients de l’entreprise. Si celle-ci facture des professionnels établis en France et assujettis à la TVA, elle entre dans le champ de la facturation électronique. Si elle facture des particuliers, des associations non assujetties ou des clients établis hors de France, on bascule alors, selon les cas, dans le e-reporting. Dans ce cadre, il ne s’agit plus d’envoyer une facture électronique au sens strict au client via le dispositif, mais de transmettre certaines données à l’administration.
Les opérations exclues ou partiellement concernées
Certaines opérations restent hors champ. C’est le cas des opérations situées hors du champ de la TVA. De même, certaines opérations exonérées de TVA et dispensées de facturation au titre des articles 261 à 261 E du CGI ne sont pas concernées en émission. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise échappe totalement à la réforme. En tant qu’acheteur professionnel, elle peut malgré tout devoir recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs.
Auto-entrepreneur, freelance, micro-entreprise : êtes-vous concerné par la réforme ?
Oui, dans de nombreux cas. Un auto-entrepreneur ou une micro-entreprise n’est pas exclu de la réforme au seul motif qu’il facture peu, qu’il est en franchise en base de TVA ou qu’il exerce « en freelance ». Ce qui compte, ce n’est pas le mot « freelance », qui n’est pas un statut juridique, mais la situation réelle de l’entreprise et la nature de ses clients.
Concrètement, si vous êtes un professionnel assujetti à la TVA, même non redevable parce que vous relevez de la franchise en base, vous pouvez être concerné par la réforme. En revanche, tout ne relève pas automatiquement de la facture électronique au sens strict : si vous facturez des entreprises assujetties établies en France, vous entrez dans le cœur du dispositif ; si vous travaillez surtout avec des particuliers, la situation peut relever du e-reporting.
Pour ces profils, il faut surtout retenir une chose simple : à partir du 1er septembre 2026, vous devrez être en mesure de recevoir des factures électroniques. Puis, à partir du 1er septembre 2027, les micro-entreprises seront aussi concernées par l’obligation d’émission. Autrement dit, un indépendant peut ne pas avoir à émettre dès 2026, mais il ne pourra pas attendre 2027 pour se préparer.
Cas pratique : l’exemple d’un médecin libéral
Le cas du médecin libéral permet de bien comprendre la logique du dispositif. Pour ses actes exonérés, il n’est pas concerné en émission. En revanche, il devra tout de même avoir choisi une plateforme pour recevoir, par exemple, les factures de son fournisseur d’énergie ou de son opérateur internet. Si ce même professionnel exerce en parallèle une activité de conseil soumise à TVA pour un laboratoire, les factures liées à cette activité entrent alors dans le champ de la facturation électronique.
Calendrier : à partir de quand faut-il être prêt ?
La réforme repose sur un calendrier progressif. C’est un point important, car toutes les obligations ne s’appliquent pas au même moment ni à toutes les entreprises en même temps. En pratique, il faut retenir deux dates clés : le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027.
Mais derrière ces deux échéances, les obligations ne sont pas exactement les mêmes selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit de recevoir ou d’émettre des factures.
Ce qui change pour toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026
À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées par la réforme, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. C’est le premier niveau de conformité à atteindre. Même une petite structure qui n’émet pas encore ses propres factures dans le nouveau cadre devra donc avoir choisi une solution capable de réceptionner les factures de ses fournisseurs.
Dit autrement, septembre 2026 marque une première bascule pour tout le monde. Une TPE, une PME, une ETI ou une grande entreprise ne seront pas logées à la même enseigne sur l’émission, mais elles devront toutes être prêtes sur la réception.
Ce qui s’ajoute en 2026 pour les grandes entreprises et les ETI
À cette même date du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI ne devront pas seulement recevoir des factures électroniques. Elles devront aussi les émettre dans le cadre prévu par la réforme. Elles auront également l’obligation de transmettre à l’administration les données de transaction attendues, ainsi que, dans les cas prévus par les textes, les données de paiement.
Pour ces entreprises, l’échéance de 2026 ne correspond donc pas à une simple mise en capacité minimale. Elle marque l’entrée effective dans le régime complet, avec des impacts concrets sur les outils, les flux de facturation, les interfaces avec la comptabilité et le suivi des transmissions.
Ce qui change au 1ᵉʳ septembre 2027 pour les PME et les microentreprises
Le deuxième palier intervient au 1ᵉʳ septembre 2027. À cette date, les PME et les microentreprises devront à leur tour émettre leurs factures électroniques et transmettre les données requises à l’administration.
C’est souvent là que naît la confusion. Beaucoup d’entreprises de petite taille retiennent la date de 2027 et en déduisent qu’elles peuvent attendre jusque-là. En réalité, ce n’est vrai que pour l’obligation d’émission. Sur la réception, elles devront déjà être prêtes un an plus tôt.
Le point à bien comprendre : réception et émission ne démarrent pas en même temps
C’est sans doute l’idée la plus importante à faire passer dans cette section. La réforme ne fait pas entrer toutes les entreprises dans toutes les obligations au même moment. Une petite entreprise peut donc avoir l’obligation de recevoir des factures électroniques à partir de septembre 2026, tout en n’étant tenue de les émettre qu’à partir de septembre 2027.
Cette distinction est essentielle, car elle change la manière de se préparer. En 2026, certaines structures devront surtout s’assurer qu’elles ont choisi une plateforme et qu’elles savent recevoir correctement. En 2027, elles devront franchir une étape supplémentaire et organiser aussi leur émission et leurs transmissions de données.
Peut-on anticiper avant l’échéance ?
Oui. Les TPE et les PME peuvent entrer plus tôt dans le dispositif si elles le souhaitent. Cette possibilité d’anticipation peut avoir du sens pour les entreprises qui veulent éviter une mise en conformité dans l’urgence, tester leur organisation en amont ou s’assurer que leur logiciel de facturation, leur ERP ou leur outil métier s’articule correctement avec une plateforme agréée.
Vu sous l’angle logiciel, ce point n’est pas anecdotique. Pour certaines entreprises, anticiper ne servira pas seulement à cocher une case réglementaire plus tôt. Cela peut aussi permettre de lisser le changement, de sécuriser les flux et d’éviter de découvrir trop tard qu’un outil pourtant satisfaisant aujourd’hui ne couvre pas correctement les exigences de la réforme.
PDF, formats, e-reporting : ce qu’il faut bien comprendre
Cette réforme traîne déjà son lot de raccourcis. C’est compréhensible : entre facture électronique, formats structurés, plateformes agréées et e-reporting, beaucoup d’entreprises ont l’impression qu’il s’agit simplement de dématérialiser un peu plus leurs factures. En réalité, le sujet est plus précis que cela. Pour bien comprendre ce qui change, il faut d’abord sortir de trois confusions fréquentes.
Pourquoi un PDF par mail ne suffit plus
C’est sans doute le malentendu le plus répandu. Un PDF envoyé par mail n’est pas une facture électronique au sens de la réforme. Même si le document est parfaitement lisible, même s’il contient toutes les mentions obligatoires, même s’il est envoyé sans impression papier, cela ne suffit pas.
Pour entrer dans le cadre prévu par les textes, la facture doit être émise, transmise et reçue de manière dématérialisée dans le bon circuit, avec un socle minimal de données structurées, via une plateforme agréée. Le problème n’est donc pas le fait qu’un fichier soit numérique. Le problème, du point de vue de la réforme, est qu’un simple PDF joint à un mail ne répond pas au mode d’échange attendu.
Une facture électronique peut pourtant rester lisible
À l’inverse, ne croyez pas que la réforme impose des fichiers illisibles ou réservés aux machines. L’administration rappelle qu’une facture électronique peut reposer sur des formats comme UBL ou CII, mais aussi sur un format mixte associant des données structurées à un fichier image.
Autrement dit, la facture électronique n’exclut pas une représentation visuelle compréhensible par un humain. Ce n’est pas la lisibilité qui disparaît. Ce qui change, c’est l’ajout d’un socle de données exploitables automatiquement et l’obligation de faire circuler la facture dans le cadre prévu par la réforme.
Toutes les opérations ne relèvent pas du même circuit
Troisième confusion fréquente : croire que toutes les factures vont désormais passer par la facturation électronique au sens strict. Ce n’est pas le cas. Pour certaines opérations, notamment en B2C ou dans certains cas à l’international, on reste sur du e-reporting.
Dans ces situations, l’entreprise peut continuer à transmettre la facture à son client par le canal adapté à sa relation commerciale. En parallèle, certaines données devront être transmises à l’administration via la plateforme. C’est un point important, car il rappelle que la réforme ne repose pas sur un schéma unique. Selon le type d’opération, on ne parle pas exactement du même flux ni des mêmes obligations.
Facturation électronique et TVA : qu’est-ce qui change, qu’est-ce qui ne change pas ?
Le point à marteler dans un papier pédagogique est simple : la réforme ne supprime pas la déclaration de TVA. L’administration indique expressément que les entreprises devront continuer à déposer leurs déclarations de TVA selon la même périodicité qu’aujourd’hui, en fonction de leur régime d’imposition.
Ce qui change, c’est que l’administration va collecter électroniquement davantage d’informations sur les transactions. L’objectif affiché est de permettre, à terme, un pré-remplissage des déclarations de TVA. C’est donc une logique de simplification progressive, pas un basculement immédiat vers une TVA « automatique ».
Il y a aussi un sujet plus technique, mais important pour comparer des logiciels : les données de paiement. Elles ne sont pas demandées dans tous les cas. La FAQ officielle précise qu’elles concernent les opérations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA repose sur l’encaissement, par exemple certaines prestations de services ou acomptes. Elles ne sont pas à transmettre si l’entreprise a opté pour la TVA sur les débits ou si le preneur est redevable de la TVA dans le cadre d’une autoliquidation.
Autre nuance utile : les fréquences de transmission du e-reporting dépendent du régime de TVA. Dans la FAQ, la DGFiP donne par exemple le cas d’une entreprise franchisée en base, avec une transmission bimestrielle, et celui d’une entreprise au réel normal mensuel, avec une fréquence plus soutenue. Pour les logiciels, cela veut dire que la simple émission de factures ne suffira pas toujours : il faudra aussi suivre les bons rythmes de transmission.
Comment recevoir des factures électroniques en 2026 ?
Le minimum de conformité demandé à toutes les entreprises concernées est clair : avoir choisi une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026 pour recevoir les factures de ses fournisseurs. L’administration indique que cette plateforme se chargera ensuite d’informer l’annuaire central, qui permet d’identifier la plateforme de réception choisie par chaque entreprise.
Concrètement, cela veut dire qu’une entreprise qui n’émettra peut-être pas encore au format électronique en 2026 doit tout de même être prête à recevoir. C’est le vrai plancher réglementaire de la réforme. Même une petite structure peut donc difficilement attendre 2027 pour s’équiper a minima sur la réception.
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas forcément nécessaire de jeter l’existant. Si l’entreprise utilise déjà un logiciel de facturation, un ERP ou un logiciel métier, elle peut continuer à l’utiliser à condition qu’il soit solution compatible, c’est-à-dire qu’il propose des fonctionnalités conformes aux attendus de la réforme et qu’il soit connecté à au moins une plateforme agréée.
L’administration précise aussi que le choix est libre : une entreprise peut choisir une ou plusieurs plateformes, et même distinguer la plateforme de réception de celle d’émission. Pour un marché logiciel, c’est un point important, parce qu’il ouvre la voie à des architectures plus souples que le simple “tout-en-un”.
Comment choisir une plateforme de facturation électronique agréée ?
Premier réflexe : vérifier que le prestataire figure bien dans la liste officielle publiée par l’administration. C’est le point de départ le plus simple pour éviter de choisir une solution qui ne serait pas reconnue dans le cadre de la réforme.
Deuxième point : regarder ce que recouvre exactement ce statut. Selon impots.gouv.fr, une plateforme agréée doit être capable d’émettre, transmettre et recevoir des factures électroniques, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement. Pour obtenir son immatriculation, l’opérateur doit démontrer sa conformité fiscale, la sécurité de ses infrastructures et données, ainsi que son interopérabilité avec le Portail Public de Facturation et avec les autres plateformes. L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.
Pour une entreprise, les critères les plus utiles à examiner découlent assez naturellement de ce cadre officiel : la présence réelle de la plateforme sur la liste de l’État, sa capacité à s’intégrer à l’outil déjà utilisé, la couverture simultanée de la réception, de l’émission et du e-reporting, la gestion des cas mixtes B2B, B2C ou internationaux, ainsi que la prise en charge des données de paiement lorsqu’elles sont requises. Ce ne sont pas des détails secondaires. Ce sont les éléments qui permettent de savoir si la solution couvrira réellement les obligations de l’entreprise.
Il faut aussi bien distinguer plateforme agréée et solution compatible. Une entreprise peut tout à fait conserver un logiciel qu’elle connaît déjà, mais ce logiciel ne suffit pas à lui seul s’il n’est pas raccordé à une plateforme agréée. Dans beaucoup de cas, le vrai choix ne portera donc pas seulement sur une plateforme, mais sur l’articulation entre un logiciel de facturation, un ERP ou un outil métier, et la plateforme retenue. C’est souvent à ce niveau que se joue la qualité réelle de la mise en conformité.
Si vous souhaitez aller plus loin dans ce choix, nous avons aussi rédigé un comparatif des meilleurs logiciels de facturation électronique pour vous aider à repérer les solutions les plus pertinentes selon la taille de votre entreprise, vos usages et votre niveau d’équipement actuel.
Ce que cette réforme change, au fond
Au fond, cette réforme impose moins un nouveau format qu’une nouvelle manière d’organiser ses échanges de facturation. Pour les entreprises, l’enjeu n’est donc pas seulement technique. Il consiste aussi à identifier les flux concernés, les échéances à respecter et le niveau d’adaptation réellement nécessaire.
C’est ce qui rend le sujet plus large qu’un simple changement d’outil. Entre réception obligatoire dès 2026, émission progressive selon la taille de l’entreprise, distinction entre facturation électronique et e-reporting, ou encore articulation entre logiciel existant et plateforme agréée, la mise en conformité suppose surtout de bien comprendre le cadre avant d’agir.
La vraie difficulté, pour beaucoup de TPE et de PME, ne sera donc pas de produire une facture de plus en PDF, mais de savoir à partir de quand, dans quel cadre et avec quel niveau d’équipement elles devront faire évoluer leurs pratiques.