Le déploiement se fait par étapes, selon le calendrier de la facturation électronique fixé par la réforme. La première date importante est le 1er septembre 2026. À partir de cette échéance, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Cette obligation concerne aussi les TPE, PME, indépendants / freelances et micro-entrepreneurs.

C’est un point souvent sous-estimé. Même si une petite entreprise n’a pas encore l’obligation d’émettre ses propres factures électroniques en 2026, elle pourra recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs. Un abonnement logiciel, une facture d’énergie, une prestation de sous-traitance ou une facture de téléphonie pourront entrer dans ce nouveau circuit. Il faudra donc avoir choisi une solution pour les récupérer, les consulter, les traiter et les transmettre à la comptabilité.

La deuxième échéance concerne l’émission. Les micro, petites et moyennes entreprises devront émettre leurs factures électroniques à partir du 1er septembre 2027 pour les opérations concernées. Le calendrier du e-reporting suit la même logique d’entrée en vigueur.

Attendre 2027 pour se poser la question serait donc une erreur. Pour les petites structures, 2026 sera déjà une année de bascule, au moins côté réception des factures fournisseurs. Plus l’entreprise facture ou reçoit de factures, plus elle a intérêt à préparer son organisation tôt.