La facturation électronique va progressivement s’imposer à toutes les entreprises françaises. Pour les TPE, PME, indépendants et micro-entrepreneurs, le sujet ne se résume pas à remplacer une facture PDF par un autre fichier numérique. Il faudra surtout revoir la manière dont les factures sont créées, reçues, transmises, suivies et intégrées à la comptabilité.
À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. Les plus petites structures auront ensuite jusqu’au 1er septembre 2027 pour émettre leurs propres factures électroniques lorsqu’elles facturent d’autres entreprises françaises concernées par le dispositif. Entre logiciel de devis/factures, expert-comptable, ventes à des professionnels, ventes à des particuliers et données à transmettre à l’administration, la réforme impose donc de se préparer avant l’échéance.
Ce qui change vraiment pour les TPE et PME
La réforme concerne les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Cela inclut aussi les entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA, comme de nombreux freelances / micro-entrepreneurs. Le fait de ne pas facturer la TVA ne suffit donc pas à échapper au dispositif.Deux notions doivent être distinguées dès le départ : La facturation électronique ;Le e-reporting.La facturation électroniqueLa facturation électronique, aussi appelée e-invoicing, concerne les opérations entre entreprises françaises assujetties à la TVA. Lorsqu’une entreprise française assujettie à la TVA facture une autre entreprise française assujettie à la TVA, la facture devra passer par une plateforme agréée. Un simple PDF envoyé par email ne correspondra plus au fonctionnement attendu pour les opérations concernées. La facture devra contenir des données structurées et transiter par un circuit prévu par la réforme.L'e-reportingLe e-reporting répond à une autre logique. Il concerne notamment les données liées aux opérations qui n’entrent pas dans le champ de la facturation électronique entre entreprises françaises. C’est le cas, par exemple, de certaines ventes à des particuliers ou de certaines opérations avec des clients étrangers. Dans ces situations, il ne s’agit pas forcément d’envoyer une facture électronique au client via une plateforme, mais de transmettre certaines données à l’administration.Pour une petite entreprise, cette distinction est essentielle. Une activité qui vend uniquement à des professionnels français ne sera pas dans la même situation qu’un commerce qui travaille surtout avec des particuliers. Une entreprise mixte devra gérer les deux circuits. Le bon outil devra donc aider à qualifier les clients et les opérations, sans obliger le dirigeant à devenir spécialiste de la réforme
2026 pour recevoir, 2027 pour émettre : les dates à ne pas manquer
Le déploiement se fait par étapes, selon le calendrier de la facturation électronique fixé par la réforme. La première date importante est le 1er septembre 2026. À partir de cette échéance, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Cette obligation concerne aussi les TPE, PME, indépendants / freelances et micro-entrepreneurs.
C’est un point souvent sous-estimé. Même si une petite entreprise n’a pas encore l’obligation d’émettre ses propres factures électroniques en 2026, elle pourra recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs. Un abonnement logiciel, une facture d’énergie, une prestation de sous-traitance ou une facture de téléphonie pourront entrer dans ce nouveau circuit. Il faudra donc avoir choisi une solution pour les récupérer, les consulter, les traiter et les transmettre à la comptabilité.
La deuxième échéance concerne l’émission. Les micro, petites et moyennes entreprises devront émettre leurs factures électroniques à partir du 1er septembre 2027 pour les opérations concernées. Le calendrier du e-reporting suit la même logique d’entrée en vigueur.
Attendre 2027 pour se poser la question serait donc une erreur. Pour les petites structures, 2026 sera déjà une année de bascule, au moins côté réception des factures fournisseurs. Plus l’entreprise facture ou reçoit de factures, plus elle a intérêt à préparer son organisation tôt.
Commencer par identifier ses flux de facturation
Avant de choisir un logiciel ou une plateforme de facturation électronique, il faut partir de la réalité de l’entreprise. Beaucoup de TPE ont une organisation simple en apparence, mais assez dispersée dans les faits : devis créés dans un outil, factures envoyées en PDF, relances faites par e-mail, justificatifs transmis au comptable en fin de mois, factures fournisseurs stockées dans plusieurs boîtes mail ou espaces clients.
La première étape consiste à identifier les clients. L’entreprise facture-t-elle à :
- Des professionnels français ?
- Des particuliers ?
- Des clients étrangers ?
- Un mélange de tout cela ?
Cette réponse détermine les obligations pratiques à gérer.
Les ventes entre entreprises françaises relèvent de la facturation électronique. Les ventes à des particuliers ou certaines opérations internationales relèvent plutôt du e-reporting.
Il faut ensuite regarder les fournisseurs. Une entreprise qui émet peu de factures peut tout de même recevoir beaucoup de factures. Ces factures devront être récupérées via le bon circuit, puis validées, payées, archivées et transmises au cabinet comptable si l’entreprise en utilise un.
Enfin, il faut faire le point sur les outils. Certaines entreprises utilisent déjà un logiciel de devis et factures. D’autres travaillent avec un logiciel métier, un outil de caisse, une solution comptable, un tableur ou un simple modèle de facture. La question n’est pas seulement de savoir si l’outil permet de générer un document propre. Il faut vérifier s’il pourra s’intégrer au nouveau circuit de facturation électronique.
Si l’entreprise utilise déjà un logiciel de devis et factures
C’est probablement le cas le plus simple à traiter, à condition de ne pas s’arrêter à une vérification superficielle. Un logiciel capable de créer une facture aujourd’hui ne sera pas automatiquement adapté à la réforme demain.
La vraie question à poser à l’éditeur est la suivante : comment le logiciel permettra-t-il d’émettre, de recevoir et de transmettre les factures ou les données attendues ? Certains éditeurs pourront devenir eux-mêmes plateformes agréées. D’autres s’appuieront sur une plateforme agréée partenaire. Certains proposeront un module dédié. D’autres risquent de rester flous ou de couvrir seulement une partie du besoin.
Pour une TPE ou une PME, cette différence compte beaucoup. Le but n’est pas d’ajouter une couche administrative à un processus déjà chargé. L’entreprise doit éviter la double saisie, les exports manuels, les factures qui transitent par plusieurs outils sans suivi clair, ou les échanges décousus avec le comptable.
Un bon logiciel devra permettre de créer une facture de manière familière, tout en orientant l’opération vers le bon circuit. Il devra aussi aider à gérer les statuts, les informations clients, les factures fournisseurs, les exports comptables et les éventuelles erreurs de transmission. Plus l’outil rend ces étapes lisibles, moins la réforme pèse sur le quotidien.
Si l’entreprise s’appuie surtout sur son expert-comptable
Beaucoup de petites entreprises délèguent une grande partie de leur gestion administrative à leur expert-comptable. C’est souvent un bon réflexe, mais cela ne signifie pas que le cabinet pourra tout absorber sans adaptation côté entreprise.
L’expert-comptable peut aider à choisir une solution, proposer un outil partenaire, récupérer les pièces, paramétrer certains flux ou accompagner la transition. Mais la facture reste un document opérationnel. Elle naît souvent dans l’entreprise, au moment d’un devis, d’une vente, d’une prestation terminée ou d’une relance client.
Il faut donc clarifier les rôles avant la bascule. Qui crée les factures ? Qui choisit la plateforme agréée ? Qui reçoit les factures fournisseurs ? Qui vérifie les statuts ? Qui corrige une facture rejetée ? Qui suit les paiements ? Qui archive les justificatifs ?
Pour une micro-entreprise qui émet peu de factures, la solution proposée par le cabinet peut suffire. Pour une PME avec plusieurs utilisateurs, des devis fréquents, des acomptes, des factures récurrentes ou un logiciel métier, il faudra vérifier que l’outil retenu ne complique pas le circuit commercial existant.
L’erreur serait de penser que la réforme est uniquement un sujet comptable. Elle touche aussi la relation client, la gestion commerciale, la trésorerie et l’organisation interne.
Si l’entreprise vend à des professionnels et à des particuliers
De nombreuses TPE et PME ont une activité mixte. Un artisan peut facturer des particuliers et des professionnels. Un organisme de formation peut travailler avec des entreprises et des clients individuels. Une boutique en ligne peut vendre à des consommateurs et à des professionnels. Une agence peut avoir des clients français, étrangers, professionnels ou non.
Dans ce type de situation, toutes les opérations ne suivent pas le même chemin. Les ventes à des entreprises françaises assujetties à la TVA relèvent de la facturation électronique. Les ventes à des particuliers relèvent du e-reporting lorsqu’elles entrent dans le champ prévu. Certaines opérations avec des clients étrangers doivent aussi être traitées à part.
Le logiciel devient alors un outil de tri. Il doit permettre de distinguer un client professionnel d’un particulier, de renseigner correctement les données nécessaires et de limiter les erreurs au moment de l’émission. Une fiche client incomplète, un SIREN manquant, une mauvaise catégorie d’opération ou une adresse mal renseignée peuvent créer des frictions.
Prenons le cas d’une petite entreprise qui vend du matériel à des artisans et à des particuliers. Les ventes aux artisans français devront passer par le circuit de facturation électronique. Les ventes aux particuliers ne seront pas traitées de la même manière, mais certaines données devront être transmises à l’administration. L’entreprise n’a pas intérêt à gérer ces deux réalités dans deux systèmes séparés. Elle a besoin d’un outil capable de reconnaître le bon cas et d’automatiser autant que possible ce qui peut l’être.
Si l’entreprise n’a pas encore d’outil adapté
Certaines petites structures travaillent encore avec des factures créées sous Word, Excel, dans un modèle PDF ou dans un outil très basique. Tant que le volume reste faible, cette organisation peut donner l’impression de suffire. Avec la réforme, elle deviendra insuffisante.
Le sujet n’est pas seulement la présentation de la facture. Ce qui compte, c’est la capacité à produire et à transmettre des données exploitables, à recevoir des factures électroniques, à suivre leur statut et à garder un circuit cohérent avec la comptabilité.
Une plateforme agréée pourra permettre de créer ou recevoir des factures. Pour une activité très simple, avec peu de factures et peu de besoins de suivi, cette solution peut être suffisante. Mais dès qu’une entreprise gère des devis, des acomptes, des relances, des factures récurrentes, des clients variés ou plusieurs personnes qui interviennent dans la facturation, un logiciel dédié devient plus confortable.
Il ne s’agit pas de suréquiper toutes les micro-entreprises. Un outil trop lourd peut faire perdre du temps. Mais il ne faut pas non plus rester sur un bricolage administratif qui oblige à ressaisir les informations, chercher les factures dans plusieurs dossiers ou dépendre entièrement de manipulations manuelles.
Le bon niveau d’équipement dépend du volume de factures, du type de clients, du rôle de l’expert-comptable, du besoin de suivi et de la complexité de l’activité.
Les critères pour choisir le bon logiciel
Le choix d’un logiciel de facturation ne doit plus se limiter au prix ou à la simplicité de création d’une facture. Avec la réforme, plusieurs critères deviennent essentiels.
Pour comparer les solutions disponibles, notre sélection des meilleurs logiciels de facturation électronique permet aussi de repérer les outils les plus adaptés selon le profil de l’entreprise, ses usages et son niveau d’équipement.
Le premier est la compatibilité avec le nouveau circuit. L’éditeur doit expliquer clairement comment son outil fonctionnera avec une plateforme agréée. Il peut être lui-même plateforme agréée, se connecter à une plateforme partenaire ou proposer une évolution de son service. Dans tous les cas, l’entreprise doit comprendre ce qui sera inclus, à quelle date et avec quelles limites.
Le deuxième critère concerne la gestion des factures fournisseurs. Les TPE pensent souvent à leurs propres factures clients, mais la réception sera le premier impact concret dès 2026. Un logiciel utile devra aider à récupérer, classer, suivre et transmettre ces factures au bon endroit.
Le troisième critère porte sur les données. Les fiches clients et fournisseurs devront être propres. Les numéros SIREN, adresses, informations de TVA, catégories de clients et types d’opérations doivent être correctement renseignés. Un bon outil doit faciliter ce travail et signaler les informations manquantes.
Le quatrième critère concerne les usages quotidiens. Un logiciel conforme mais trop complexe sera mal utilisé. Pour une petite entreprise, l’ergonomie, la qualité du support, les exports comptables, la gestion des avoirs, des acomptes, des paiements et des relances restent déterminants.
Il faut aussi regarder le coût complet. Certaines offres peuvent paraître abordables au départ, mais facturer séparément les volumes, les utilisateurs, certaines options, l’accès à la plateforme ou l’accompagnement. Avant de changer d’outil, mieux vaut comparer le prix réel avec le temps gagné et les risques évités.
Les erreurs à éviter
La première erreur consiste à attendre 2027 sous prétexte que l’entreprise est une TPE ou une PME. L’obligation arrivera bien plus tard pour les petites structures que pour les grandes entreprises, mais la réception des factures électroniques commencera dès 2026 pour tout le monde.
La deuxième erreur est de croire qu’un PDF envoyé par mail suffira encore pour les opérations concernées. Le document visible ne dit pas tout. La réforme impose un circuit de transmission, des données structurées et l’intervention d’une plateforme agréée.
La troisième erreur consiste à tout déléguer sans comprendre le circuit. L’expert-comptable peut jouer un rôle central, mais l’entreprise doit savoir comment ses factures sont émises, où arrivent les factures fournisseurs, qui traite les anomalies et comment les statuts sont suivis.
La quatrième erreur est de choisir un outil uniquement parce qu’il est peu cher ou déjà connu. Une solution simple peut très bien convenir, mais elle doit couvrir les besoins réels. À l’inverse, un logiciel complet mais mal adapté à une petite structure peut devenir un frein.
La cinquième erreur est de négliger la qualité des données. Un fichier client mal renseigné, des SIREN absents, des adresses approximatives ou des taux de TVA mal paramétrés peuvent générer des blocages. Nettoyer ces informations avant la bascule sera souvent moins coûteux que corriger les erreurs au moment où tout le monde cherchera à se mettre en conformité.
Comment se préparer dès maintenant ?
La préparation peut commencer sans attendre la dernière ligne droite. La première étape consiste à dresser une carte simple des flux : factures clients, factures fournisseurs, ventes à des professionnels, ventes à des particuliers, ventes à l’étranger, acomptes, abonnements, paiements différés, relances.
Il faut ensuite interroger l’éditeur du logiciel actuel. La demande doit être précise : l’outil sera-t-il compatible avec la réforme ? Fonctionnera-t-il avec une plateforme agréée ? La réception des factures fournisseurs sera-t-elle incluse ? Quels formats seront pris en charge ? Quel sera le calendrier de mise à jour ? Quel sera le coût ?
La troisième étape consiste à échanger avec l’expert-comptable. L’objectif est de fixer un circuit simple : qui fait quoi, dans quel outil, avec quelles validations et quelle fréquence de transmission des pièces. Cette discussion peut éviter beaucoup de confusion au moment de la bascule.
La quatrième étape porte sur les données. Les fiches clients et fournisseurs doivent être vérifiées progressivement. Mieux vaut corriger les informations manquantes au fil de l’eau que découvrir le problème à quelques semaines de l’échéance.
Enfin, l’entreprise doit prévoir une phase de test dès que son outil le permet. Il faudra comprendre comment une facture est émise, comment elle est reçue, quels statuts apparaissent, comment les erreurs sont signalées et comment les factures sont récupérées par la comptabilité.
FAQ : facturation électronique pour les TPE et PME
Une micro-entreprise est-elle concernée par la facturation électronique ?
Oui. Les micro-entrepreneurs et les entreprises en franchise en base de TVA sont concernés par la réforme. Ils devront être capables de recevoir des factures électroniques dès 2026 et d’émettre des factures électroniques à partir de 2027 pour les opérations entrant dans le champ du dispositif.
Une facture PDF envoyée par mail sera-t-elle encore suffisante ?
Non pour les opérations concernées par la facturation électronique. Un PDF ordinaire envoyé directement par email ne correspondra pas au circuit attendu. La facture devra passer par une plateforme agréée et comporter des données structurées.
Une entreprise qui vend surtout à des particuliers est-elle concernée ?
Oui, mais pas de la même manière qu’une entreprise qui facture uniquement des professionnels français. Les ventes à des particuliers relèvent du e-reporting lorsqu’elles entrent dans le champ prévu. L’entreprise devra donc vérifier comment son logiciel gère ce type d’opération.
Faut-il changer de logiciel de facturation ?
Pas forcément. Une entreprise déjà équipée doit d’abord vérifier la stratégie de son éditeur. Si le logiciel prévoit une connexion à une plateforme agréée, une mise à jour claire et une gestion correcte de la réception comme de l’émission, il pourra peut-être rester en place. Si la réponse est floue, mieux vaut anticiper une alternative.
L’expert-comptable peut-il gérer la réforme à la place de l’entreprise ?
Il peut accompagner la transition, proposer un outil et aider à structurer le circuit comptable. Mais l’entreprise reste directement concernée par l’émission, la réception, la correction des erreurs, le suivi des statuts et la relation client. Le plus important est de clarifier les rôles avant l’échéance.
Une contrainte, mais aussi une occasion de remettre de l’ordre
La réforme de la facturation électronique impose une contrainte réelle aux TPE et PME. Elle oblige à revoir des habitudes parfois installées depuis des années : factures PDF envoyées par mail, fichiers clients incomplets, pièces fournisseurs dispersées, échanges tardifs avec le comptable ou absence de suivi précis des statuts.
Mais, cette contrainte peut aussi devenir une occasion de remettre de l’ordre dans le circuit de facturation. Une entreprise qui prend le temps d’identifier ses flux, de vérifier son logiciel, de clarifier le rôle de son expert-comptable et de fiabiliser ses données abordera la réforme avec beaucoup moins de stress.
Le bon réflexe n’est donc pas d’attendre l’échéance. Il consiste à partir du quotidien de l’entreprise, puis à choisir un outil capable de simplifier le nouveau circuit sans alourdir la gestion. Pour les petites structures, la meilleure préparation sera souvent la plus pragmatique : comprendre ses cas concrets, éviter la double saisie et s’équiper assez tôt pour ne pas découvrir la réforme au moment où elle deviendra obligatoire.