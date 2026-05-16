Faut-il prendre son parapluie ou mettre un pull aujourd'hui ? Peut-on aller faire une randonnée ce weekend ou rester chez soi à binger une série ? C'est à peu près la manière dont chacun utilise l'application météo de son smartphone. Mais ces prévisions sont en train de devenir une ressource stratégique pour une multitude de secteurs.

L'énergie, l'agriculture et la défense reposent en grande partie sur les conditions météo. Il en va de même pour la gestion des feux de forêt, les décisions d'évacuation en cas de catastrophe naturelle et la logistique maritime des navires militaires et commerciaux.

Or ces modèles de prévision avancés sont désormais entre les mains d'acteurs privés américains, construits en grande partie sur des données européennes financées par le contribuable. Quand vous consultez la météo sur votre iPhone ou via Google, vous y retrouvez le fruit d'un investissement public massif, transformé en service commercial par des entreprises qui n'ont pas mis un euro dans l'infrastructure.