Quand vous tapez "clubic.com" dans votre navigateur, votre ordinateur ne comprend pas cette adresse. Il a besoin d'un équivalent numérique : une suite de chiffres appelée adresse IP, du type "185.24.196.10". Le DNS (Domain Name System) est le système qui assure cette conversion. Il fonctionne comme un annuaire téléphonique mondial, mis à jour en permanence, et que l'on peut interroger en une fraction de seconde. C'est lui qui, pour chaque connexion que vous établissez, vous oriente vers le bon serveur, dans le bon pays, hébergeant le bon contenu.

Ce système est organisé en hiérarchie. Au sommet se trouvent 13 adresses de "serveurs racine", désignés de A à M. Ces serveurs font autorité sur l'ensemble des noms de domaine dans le monde, qu'il s'agisse des extensions nationales comme .fr, .de ou .it, ou des extensions génériques comme .com et .org. Ils sont gérés par 12 organisations distinctes. La majorité sont américaines. VeriSign, l'une d'elles, opère deux serveurs racine (A et J) et gère par ailleurs l'intégralité du registre .com. Deux organisations européennes figurent dans cette liste : le RIPE NCC, basé à Amsterdam, qui opère le serveur K, et Netnod, organisation suédoise, pour la gestion du serveur I. Deux sur douze.

En gérant le registre .com, Verisign ne se contente pas de tenir simplement une liste. L'entreprise maintient, pour chaque domaine en .com, l'enregistrement qui indique où se trouve le site. Concrètement, une entreprise française dont le site est en .com dépend de VeriSign pour que son domaine soit résolvable. En théorie, VeriSign pourrait modifier cet enregistrement, rediriger le domaine vers un autre serveur, ou le rendre inaccessible. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine, le gouvernement ukrainien a d'ailleurs demandé à l'ICANN de révoquer les domaines russes (.ru, .рф) et de couper leurs serveurs DNS racine. L'ICANN a refusé (PDF), en invoquant son statut d'organisation neutre. Mais du point de vue technique, l'ICANN et ses partenaires en sont parfaitement capables.

C'est précisément là que la gouvernance de l'ICANN devient un sujet politique. Fondée en 1998 à Los Angeles, initialement sous contrat direct avec le département du Commerce américain, l'organisation a officiellement rompu ce lien en 2016, au profit d'un modèle dit "multipartite" impliquant gouvernements, entreprises et société civile du monde entier. Toutefois, le siège reste en Californie. Le droit applicable est américain. Et l'Union européenne n'y dispose d'aucun droit de veto sur les décisions critiques - ni sur les extensions attribuées, ni sur les enregistrements modifiés, ni sur les opérateurs autorisés à tenir un registre.