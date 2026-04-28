TeleGeography recense aujourd'hui plus de 550 systèmes de câbles sous-marins en service ou en projet dans le monde, pour une longueur cumulée d'environ 1,5 million de kilomètres. Selon le rapport d'experts (PDF) de la Commission européenne publié en octobre 2025, ces câbles transportent entre 97 et 98 % du trafic internet mondial. Ce que l'on appelle "internet" est avant tout une infrastructure physique sous-marine. Les satellites, y compris Starlink, ne représentent qu'une fraction marginale du trafic global, et ne peuvent pas rivaliser avec les débits des fibres optiques sur de longues distances.

Concrètement, un câble sous-marin, c'est un faisceau de fibres optiques protégé par plusieurs couches de matériaux (acier, polyéthylène, gel protecteur). L'ensemble ne dépasse guère l'épaisseur d'un tuyau d'arrosage en zone côtière, là où les risques d'endommagement par les chaluts de pêche ou les ancres sont les plus élevés. En eaux profondes, la protection peut être réduite à quelques centimètres. Les données ne circulent pas sous forme électrique mais sous forme d'impulsions lumineuses, ce qui permet d'atteindre des débits considérables.