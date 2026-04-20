Si les CAPTCHA se sont imposés partout, ce n’est pas par sadisme pur, même si l’expérience donne parfois l’impression inverse. À mesure que le trafic s’est densifié et que les usages automatisés se sont multipliés, les services en ligne ont eu de plus en plus de mal à distinguer, dans un flot continu de requêtes, ce qui relève d’un usage légitime, d’une automatisation tolérable ou d’un comportement réellement malveillant.

Il a donc fallu inventer un outil capable de ralentir les scripts, les requêtes massives ou d’autres formes d’automatisation sans bloquer complètement les internautes de bonne foi. Cet outil, vous le connaissez, c’est le CAPTCHA, qui repose sur une idée très rudimentaire, celle de soumettre un petit test qu’un humain peut en principe franchir plus facilement qu’un programme.

Mais cette rustine a très vite montré ses limites. D’une part, parce qu’elle fatigue tout le monde. D’autre part, parce qu’elle ne règle pas grand-chose sur le fond. Les bots se perfectionnent, les tests se complexifient (le bout du guidon qui dépasse, ça compte pour le vélo ou pas ?), si bien que les sites ont fini par doubler ces défis visibles de contrôles plus discrets, mais aussi plus intrusifs. Le navigateur, l’adresse IP, le rythme de navigation, certains éléments techniques relatifs à l’appareil ou à l’environnement logiciel peuvent aujourd’hui entrer dans l’équation pour tenter d’évaluer la légitimité d’une requête.

Toutes ces données relèvent déjà de l’empreinte numérique de l’internaute. Une fois croisées, elles permettent de dresser un tableau suffisamment précis pour que la tentation soit grande, côté services en ligne, de les exploiter à des fins de suivi, de catégorisation ou d’analyse plus poussée. Que le trafic soit chiffré ou non ne change alors pas grand-chose au prix informationnel qu’il faut parfois payer pour avoir simplement le droit d’accéder à ces sites et plateformes.