Cette trottinette, c'est la Xiaomi Electric Scooter 6 Max avec un moteur de 450 W et une autonomie de 70 km à retrouver soldée sur Fnac et Darty à 649,99 euros au lieu de 679,99 euros.
La trottinette électrique est un moyen de transport bien pratique : il permet de se faufiler partout et d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement qu'à pieds. Tout comme le vélo électrique, elle est limitée à une vitesse maximale de 25 km/h, mais c'est amplement suffisant pour des déplacements urbains. Que ce soit pour aller au travail ou sur son lieu d'étude, c'est vraiment pratique. Le modèle Xiaomi Electric Scooter 6 Max présenté ici avec 30 euros de réduction pendant les Soldes est un modèle complet qui ne mise pas vraiment sur sa compacité mais plutôt sur sa tenue de route pour se démarquer de la concurrence. Vous la retrouvez à son prix promotionnel aussi bien chez Fnac que chez Darty.
Voici la Xiaomi Electric Scooter 6 Max à 649,99 € au lieu de 679,99 €
Pourquoi choisir la Xiaomi Electric Scooter 6 Max ?
- Si vous misez sur le confort c'est un pari gagnant : ses grandes roues de 12 pouces, ses pneus tubeless et sa suspension avant/arrière la rendent très à l'aise sur l'asphalte, même dégradé.
- Pour les trajets longs et réguliers si vous prévoyez de faire des allers retours quotidiens, elle peut facilement les encaisser, même s'il faut relativiser les 70 km d'autonomie annoncés.
- Elle est plus aboutie que les modèles standard ou Pro avec un moteur plus nerveux en crête, un écran TFT couleur de 3 pouces et des clignotants intégrés.
Priorité au confort sur la route
La Xiaomi 6 Max est une trottinette électrique au look massif, avec des dimensions de 1 298 x 606,6 x 1 297 mm une fois dépliée, pour 1 298 x 606,6 x 662 mm quand elle est pliée. Son poids, lui, ne varie pas et est annoncé à 29,7 kg. Ce qui signifie que même dans les transports en commun, elle peut être compliquée à faire passer, même pliée. Il vaut mieux privilégier une utilisation sur route, surtout qu'elle peut supporter une charge maximale de 130 kg. La marque annonce qu'elle vise des utilisateurs mesurant entre 1,20 et 2 mètres.
Sur la route, c'est le confort qui est à l'honneur, avec des pneus tubeless de 12 pouces, avec une fourche hydraulique à l'avant, avec amortissement de 45 mm, et double ressort arrière. Les pneus offrent une meilleure absorption des irrégularités de la route et on besoin de moins d'entretien. Donc si jamais vous passez sur une route pavée ou avec des trous, vous ressentirez moins de gêne que sur une trottinette dépourvue de toutes ces options.
Des performances au rendez-vous
Comme on l'a dit, la trottinette électrique affiche une puissance nominale de 450 W, avec une puissance en crête annoncée à 1 100 W et une vitesse maximale conforme à l'homologation européenne. Donc vous pouvez atteindre 25 km/h en théorie, mais vous ne pourrez pas atteindre les 70 km promis à cette vitesse. En effet, ce chiffre est possible si vous vous limitez à 15 km/h, sinon, il faudra compter sur elle pendant un peu de moins de 50 km. C'est dommage mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne avec les chiffres annoncés qui sont purement marketing.
Une fois la batterie vide, il faut compter environ 8h30 pour la charger complètement. Notez qu'elle n'est pas amovible, elle est intégrée au châssis, donc il faut brancher directement la trottinette, ce qui n'est pas l'option la plus pratique. Enfin, sachez qu'elle est équipée d'un écran TFT couleur de 3 pouces qui affiche la vitesse, le mode de conduite et d'autres informations, ainsi que des clignotants intégrés sur les poignées et un guidon ergonomique avec accélérateur 2-en-1 (levier + bouton) pour un contrôle plus direct.
✅ Les points forts
- Ses pneus tubeless de 12 pouces
- La suspension hydraulique à l'avant et à double ressort à l'arrière
- La puissance en crête du moteur, avec une bonne reprise en côte
- L'écran couleur TFT intégré
- La compatibilité Apple Find My
- Sa certification IPX6
❌ Les limites
- Son poids élevé de 29,7 kg rendant son transport peu pratique
- L'autonomie annoncée optimiste par rapport aux performances réelles
- Le chargeur rapide est vendu séparément
Voici la Xiaomi Electric Scooter 6 Max à 649,99 € au lieu de 679,99 €
La Xiaomi Electric Scooter 6 Max est une trottinette électrique solide, lourde, imposante et ces deux derniers objectifs ne sont pas forcément des défauts. Ça fait qu'elle tient bien sur la route, peu importe son état, et que vous pouvez rouler tranquillement avec, peu importe les circonstances. Xiaomi a un peu gonflé les chiffres de l'autonomie en se basant sur des conditions de circulation idéales, mais même avec les vrais chiffres, vous avez de quoi rouler pendant environ 50 km, ce qui est pas mal. Le temps de charge est un peu long et le chargeur rapide capable de la remettre à 100% en 2h45 est vendu séparément. Mais ça reste une proposition ultra solide pour qui cherche une trottinette urbaine.
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