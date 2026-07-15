La Xiaomi 6 Max est une trottinette électrique au look massif, avec des dimensions de 1 298 x 606,6 x 1 297 mm une fois dépliée, pour 1 298 x 606,6 x 662 mm quand elle est pliée. Son poids, lui, ne varie pas et est annoncé à 29,7 kg. Ce qui signifie que même dans les transports en commun, elle peut être compliquée à faire passer, même pliée. Il vaut mieux privilégier une utilisation sur route, surtout qu'elle peut supporter une charge maximale de 130 kg. La marque annonce qu'elle vise des utilisateurs mesurant entre 1,20 et 2 mètres.

Sur la route, c'est le confort qui est à l'honneur, avec des pneus tubeless de 12 pouces, avec une fourche hydraulique à l'avant, avec amortissement de 45 mm, et double ressort arrière. Les pneus offrent une meilleure absorption des irrégularités de la route et on besoin de moins d'entretien. Donc si jamais vous passez sur une route pavée ou avec des trous, vous ressentirez moins de gêne que sur une trottinette dépourvue de toutes ces options.